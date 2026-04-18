Publicisztika, Anyaország :: 2026. április 18. 12:12 ::

Az orbáni úton marad-e a Tisza a zsidósághoz fűződő viszony tekintetében?

Sarkalatos kérdés a hatalomváltás tükrében, miként változik – ha változik – Magyarország viszonya Izraelhez, és úgy általában a zsidósághoz. Magyar Péter rögtön a választások után tett megnyilvánulásai semmilyen téren nem utalnak a viszony átalakulására, de egészen nyugodtan hozzátehetjük, hogy erre számítottunk.

Bárki arat győzelmet, ők mindig mindig a győztes oldalon állnak. Legyen szó az amerikai elnökválasztásról, vagy éppen európai országok belpolitikai történéseiről, világméretű gazdasági átrendeződésről, 6000 év tapasztalta nyomán a zsidó nép – kicsi lélekszáma ellenére – mindig meg tudta őrizni hegemón helyzetét – 1945 óta legalábbis minden tekintetben.



A Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Páva utcai épületénél lévő emlékfalnál Magyar Péter kavicsot helyez el 2026. április 16-án (fotó: Ritter Doron/Mazsihisz)

Noha a világhódítók uralma erőteljesen repedezik az elmúlt évekhez képest, Magyarországon ebből vajmi kevés látszódik, mondhatni semmi. Ebben oroszlánrészt vállalt a magyar nép előtt leszerepelt Orbán Viktor és a jobboldalt gúzsba kötő sleppje, ám ezen a trenden úgy tűnik, Magyar Péterék sem változtatnak, pedig az elmúlt napokban jó néhány olyan lépésük volt, amely a maradék balliberális erőnél kiverte a biztosítékot.

Lényegi kérdés (lenne) Magyarország szempontjából, miként viszonyul Izraelhez és a zsidó néphez, különösen most, amikor a közel-keleti népirtások nyomán egyre többen ismerik fel e nép valódi arcát. Legfontosabb gondolataimat ezúttal pontokba szedve tárom az olvasó elé.

1. A héten – ember nem tudja követni, hogy hányadik holokauszttal kapcsolatos megemlékezésen ebben az évben – együtt parolázott fideszes és tiszás, mintha pár nappal ezelőtt még nem egymást lincselték volna életre-halálra. Az ilyen képekkel lehet az egyik leginkább figyelemfelhívó módon bemutatni hosszú évtizedek óta, miképpen fonódnak össze a papíron egymás ellen küzdő politikai csoportosulások.



Orbán Viktor és a "gázai mészáros" kezet fognak a Karmelitában tartott sajtótájékoztató után 2025. április 3-án. Magyar Péter is így folytatja majd, vagy változtat a szolgalelkű magatartáson? (fotó: Erdős Dénes/AP)

2. Magyar Péter a megválasztását követő első sajtótájékoztatón kijelentette, hogy indítványozza Magyarország visszatérését a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) berkeibe, viszont nem nyilvánított véleményt a Netanjahu elleni elfogatóparancsról. Egészen pontosan arról van szó, hogy Orbánék megindították a kilépési folyamatot az ICC-ből, melyet Magyarék már nem tudnak blokkolni, de kérelmezhetik az újracsatlakozást.

„Azt hiszem, a nemzetközi közösség és Magyarország érdeke is, hogy ott (mármint a Büntetőbíróság tagjai között – Á.B.) legyünk” – mondta Magyar.

Mindez azt jelenti, hogy ha a „gázai mészáros” Magyarországra látogat, elvileg le kellene tartóztatni, márpedig Magyar Péter az elsők között értekezett Netanjahuval, akit meg is hívott Magyarországra október 23-ra. Ha tehát addigra visszalépnénk a Nemzetközi Büntetőbíróságba, letartóztatás lenne jussa – papíron legalábbis. Nyilván az ember eljátszik a gondolattal, hogy ez egy mesterterv Magyar Péter részéről, hogy így csalja tőrbe a népirtó vezetőt, de ez a kétségkívül megsüvegelendő terv valószínűleg nincs náluk napirendben.

3. „Nagyon erős zsidó közösség él Magyarországon, az egyik legnagyobb Európában. Szerencsére békében és biztonságban” – mondta a várományos miniszterelnök szintén hétfőn, a nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Ez lényegében az orbáni út folytatása, és nem biztos, hogy túlságosan elégedettek lehetnek vele azok, akik a Rendszerbontó Nagykoncerten „Free Palestine”-t skandáltak.

Az elkövetkezendő néhány hónapban átláthatóbb képet kapunk arról, merre „kanyarog” majd a Tisza, nevezetesen milyen jövőt képzelnek el az ország számára. Egy azonban biztos: egy ekkora, heterogén tábort – főleg deklarált vezérelvek nélkül – lehetetlen összetartani, ennek már most mutatkoznak jelei.

Azonban a legmeglepőbb az lenne, ha a zsidósághoz fűződő viszony érdemben változna – nem valószínű, hogy erre a Tisza alatt számíthatunk majd.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info