2026. április 18. 09:56

Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja Tisza-frakcióvezetőnek

Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakciójának vezetésére - jelentette be a választáson győztes Tisza Párt elnöke szombaton a Facebookon.

Magyar Péter közölte: hétfőn megtartják a Tisza első frakcióülését.

"A soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent. A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom" - írta a pártelnök, sok sikert és boldog névnapot kívánva politikustársának.

(MTI)