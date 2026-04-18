Külföld, Gazdaság :: 2026. április 18. 07:32 ::

Az euróövezet többlettel zárta külkereskedelmét februárban

Februárban az egy évvel korábbinál kisebb többlettel zárta külkereskedelmét az euróövezet az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat első becslése alapján.

Februárban az euróövezet 232,4 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 6,7 százalékkal kisebb értékben, mint egy évvel korábban. Az import 220,9 milliárd euró volt az év második hónapjában, ami 2,2 százalékos csökkenés az előző év azonos hónapjához képest.

Februárban ezáltal az euróövezetnek 11,5 milliárd euró külkereskedelmi többlete alakult ki az egy évvel korábbi 23,1 milliárd euró szufficit után. Az elemzők előzetesen 11,7 milliárd euró többletet vártak februárra.

Egy hónappal korábban, januárban 1,0 milliárd euró hiánnyal zárta külkereskedelmét az euróövezet.

Az euróövezeten belül 219,7 milliárd euró volt az árukereskedelmi forgalom februárban, 0,4 százalékkal meghaladva az előző év azonos hónapjában jegyzett 218,9 milliárd eurót.

Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió februárban 204,7 milliárd euró értékben exportált árucikkeket a világ többi részébe, 9,3 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbitól, míg az import éves szinten 3,5 százalékkal, 195,7 milliárd euróra csökkent az év második hónapjában.

Az EU így 9,1 milliárd euró többletet ért el az árukereskedelemben a világ többi részével szemben februárban az egy évvel korábbi 22,9 milliárd euró szufficit után.

Az EU-n belül 343,8 milliárd euró volt az árukereskedelmi forgalom februárban, 1,7 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

(MTI)