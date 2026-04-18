Külföld, Háború :: 2026. április 18. 08:27 ::

Az összes nagyobb szíriai bázist átadták Damaszkusznak az amerikaiak

Az amerikai haderő befejezte az összes nagyobb szíriai bázis átadását Damaszkusznak - jelentette be pénteken az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).

A tájékoztatás szerint az amerikai egységek továbbra is támogatást nyújtanak a szíriai erőknek a terrorizmus elleni műveletekben annak érdekében, hogy biztosítsák a térség stabilitását.

A szíriai külügyminisztérium csütörtökön már bejelentette, hogy az amerikai erők kiürítik az általuk korábban használt katonai létesítményeket, amelyek így ismét Damaszkusz felügyelete alá kerültek.

A teljes kivonulással összefüggésben már februárban voltak olyan értesülések, hogy Washington legfeljebb három hónapon belül ki akarja vonni katonáit Szíriából. Donald Trump amerikai elnök még 2018-ban, első hivatali ideje során jelentette be, hogy teljesen kivonná a hadsereget az arab országból, ahol jelenleg mintegy 900-2000 amerikai katona állomásozik.

(MTI)