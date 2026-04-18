Háború, Külföld :: 2026. április 18. 11:08 ::

Ivóvízszállító UNICEF-es sofőröket gyilkoltak meg a zsidó katonák a Gázai övezetben

Izraeli katonák a Gázai övezetben megöltek két, az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) dolgozó teherautósofőrt, aki ivóvizet szállított a környéken élőknek - jelentette be az UNICEF szombaton, azonnali vizsgálatot sürgetve.

A tájékoztatás szerint az incidens - amelynek két sebesültje is van - péntek reggel, az övezet északi részén lévő Manszúra környékén, egy ivóvízelosztónál történt.

A szervezet közleményében kiemelte, hogy az elosztó jelenleg az egyetlen működő töltőállomás a Gázaváros ellátását biztosító Mekorot vízvezeték mentén, az UNICEF és partnerei pedig naponta többször is igénybe veszik, hogy a környéken élő több százezer ember ivóvízszükségletét biztosítsák.



Népirtásról beszélni persze antiszemitizmus (fotó: Christoph Reichwein / picture alliance / Getty Images)

A támadás nyomán a működést ideiglenesen felfüggesztették - tette hozzá az UNICEF, amely egyúttal a segélymunkások és az alapvető szolgáltatások biztosításán dolgozó emberek védelmére szólított fel.

A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint az Izrael és a Hamász iszlamista terrorszervezet között tavaly októberben született tűzszünet óta több mint 760 palesztint ölt meg az izraeli hadsereg az övezetben.

Mindeközben a WAFA palesztin hírügynökség szombaton azt jelentette, hogy izraeli katonák lelőttek egy 25 éves palesztin férfit a Hebronhoz közeli zsidó telep, Negohot mellett. Az izraeli hadsereg közleménye szerint a fiatalember késsel felfegyverkezve hatolt be a telep területére. (Már csak az a kérdés, mit keresnek illegális zsidó telepek Ciszjordániában, és miért támadnak ezek lakói rendszeresen palesztinokra - a szerk.)

(MTI)