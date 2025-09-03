Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 3. 10:36 ::

"Szolnok balliberális polgármestere ne a Mi Hazánktól, hanem a diszkót szétverő ismerőseitől féltse a várost!"

Üzenem Szolnok balliberális polgármesterének, hogy ne a Mi Hazánk Mozgalomtól féltsen bárkit is, hanem a szórakozóhelyet szétverő ismerőseitől! Egészen elképesztő, hogy miközben Szolnokon tombol a bűnözés - pár hét alatt szétvertek egy szórakozóhelyet, késelés történt a pályaudvarnál, és két nagy létszámú család verekedett össze -, addig a város polgármestere a Mi Hazánkat nevezi bajkeverőnek, írja közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A polgármester azt az egyetlen ellenzéki pártot támadja, amely a szolnoki bűncselekmények kapcsán kiállt az ott élők mellett, és a rend érdekében nyíltan, valamint levélben is lépéseket követelt Pintér Sándortól, miközben a polgármester úr saját bevallása szerint is kapcsolatban áll azzal a családdal, amely szétverte a szórakozóhelyet.

Már az is megdöbbentő volt számomra, hogy az eset kapcsán a biztonsági őrök felelősségét firtatta, de az elkövetők tettét megértette. Úgy gondolom, jól látszik, hogy valójában arról van szó: Szolnok városában is van egy nagy létszámú, könnyen mozgósítható szavazóbázis, ahol mind a Fidesz, mind pedig a DK-s polgármester jelentős szavazatokat veszítene, ha komolyan gondolná a rendteremtést. Ezért van, hogy a városban vannak olyan bandák, amelyek szinte büntetlenül garázdálkodhatnak.

Az is jól látszik, hogy ebben a kérdésben a szolnokiak és úgy általában a magyar emberek csak a Mi Hazánk Mozgalomra számíthatnak! Ne felejtsük el: a Tisza is hallgat, és ők is elfogadták a „pintéri rendet”, amikor Budapesten a fideszes képviselőkkel együtt megszavazták a főváros közbiztonsági beszámolóját.

A Mi Hazánk tehát nem hátrál meg sem a polgármester, sem pedig a bűnözők elől, és szeptember 13-án tüntetni fog Szolnokon a rendért, a közbiztonságért!