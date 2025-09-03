Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 3. 08:58 ::

Tovább tombol a cigánybűnözés Szolnokon: most éppen utasra és buszsofőrre támadtak kiskorú erőforrások

Hétfőn, szeptember 1-jén délután fél egy körül egy helyi járatos szolnoki buszon a sofőr arra lett figyelmes, hogy egy hölgy utasa segítséget kér, mert egy láthatóan kiskorú cigány fiú minden ok nélkül, tehát heccből megtépte a haját. A gépkocsivezető hátrament az elkövetőhöz, és leküldte a buszról a társával együtt - értesült portálunk.

Úgy tudjuk, a buszon senki nem sietett a hölgy segítségére, holott szép számmal tartózkodtak rajta életerős felnőtt férfiak.

Mivel a buszon sokan utaztak, a sofőr nem akart a tömegen újra átmenni, így kívül indult el a második ajtótól az első felé. Az idősebb cigány szólt hozzá valamit, a sofőr megfordult, majd az hozzávága teljes erőből a telefonját úgy, hogy annak sarkával halántékon találta, nagyjából négy centire a szemétől. Ezután a randalírozó a hátsó, negyedik ajtóhoz futott, és azt teljes erőből rugdosni kezdte.

Eközben a fiatalabb cigány ütésre emelte a kezét, erre a sofőr - ilyen előzmények után teljesen érthető módon - a megálló plexijének nyomta őt, majd néhány másodperc múlva elengedte. Az idősebbik ekkor még mindig a hátsó ajtót rugdosta. A buszvezető, félve attól, hogy a magáról megfeledkezett cigány berúgja az ajtót, beült a vezetőülésbe, és elindult a vasútállomásra, ahol telefonon értesítette a feletteseit, és átadta a tartalék járatnak az utasokat.

A sofőr nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett, a napja hátralévő részét a kórházban és a rendőrségen töltötte. Az orvos tanácsára, mivel fejsérülést szenvedett, kénytelen volt betegállományba menni.

A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni veszélyeztetés és erőszak miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást. Az elkövetőkről a buszon és egy közeli bolton található kamera révén felvétel készült.

