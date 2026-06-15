Anyaország :: 2026. június 15. 14:46 ::

Idén sem lesz Orbán-mentes Tusványos - de Magyar Péter részvétele már nem valószínű

Németh Zsolt bejelentette, Orbán Viktor nem töri meg a sorozatát, és idén is fog beszédet mondani Tusványoson. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem egyik alapítója arról is beszélt, idén párbeszédközpontú rendezvényt szeretnének, ezért több kormányzati szereplőt is meghívtak, ugyanakkor Magyar Péter részvétele valószínűtlen.

A választási vereséget követően sokáig kérdéses volt, hogy ott lesz-e Orbán Viktor a július 21. és 26. között tartandó 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. A választ pedig Németh Zsolt, a rendezvény egyik alapítója adta meg az M5 Kérdések Órája című műsorában.

Németh ugyanis bejelentette, hogy az egykori miniszterelnök idén is beszédet fog mondani a rendezvényen.

A fideszes képviselő szerint idén is azt a szerepet viszi tovább, mint eddig: elmondja, mi történt, hogyan van az előre és merre tovább.

Németh arról is beszélt, hogy idén párbeszédközpontúvá szeretnék alakítani a szabadegyetemet, ezért már több kormányzati szereplő felé jelezték a meghívási szándékukat, akik egyelőre nem mondtak nemet, de még végleges döntés sem született. A nevek között Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kolla István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt említette.

Ugyanakkor kiemelte, az nem valószínű, hogy Magyar Péter is ott lesz.

Orbán már hosszú évek óta mond beszédet Tusnádfürdőn. Többek között tavaly itt jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) elindulását.