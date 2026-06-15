Külföld, Gazdaság :: 2026. június 15. 15:17 ::

Megerősítette Kína elsőrendű adósbesorolását a Fitch

Megerősítette változatlan stabil kilátással Kína hosszú lejáratú államadósság-kötelezettségeinek elsőrendű "A" besorolását a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a hétfőn Londonban ismertetett döntés indoklásában kiemelte, hogy a tavalyi 5 százalék után az idén a volatilis külső kondíciók környezetében is 4,6 százalékos, a 2029-ig tartó időszakban éves átlagban 4,3 százalékos növekedést vár a kínai gazdaságban.

A Fitch hangsúlyozta, hogy ez a kínai gazdaság ellenállóképességét mutatja, mivel a cég besorolási listáján "A" osztályzattal nyilvántartott szuverén adósok előrejelzett növekedési ütemeinek mediánja 2,2 százalék.

A kínai gazdaság kilátásait a robusztus export és a feldolgozóipar is alátámasztja. Kína átvészelte a vámokkal kapcsolatos tavalyi erőteljes bizonytalanságokat, és a vámpolitika közeljövőbeni újabb eszkalációjának kockázatát csökkenti, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök nemrégiben tartott csúcstalálkozóján a "stratégiai stabilitás" fontosságát hangsúlyozta a két vezető - fogalmazott hétfői elemzésében a Fitch Ratings.

A hitelminősítő szerint az iráni háború okozta energia-ársokk kockázatait enyhíti Kína nagy nyersolaj-tartaléka, jelentős finomítói kapacitása és energiahordozó-forrásainak sokoldalúsága.

A Fitch kiemelte, hogy Kína hozzávetőleg háromévi deflációs időszakot hagy éppen maga mögött a GDP-deflátor növekedési mércéje alapján. A hitelminősítő 1,2 százalékos egész évi átlagos inflációt valószínűsít a kínai gazdaságban 2026-ra a tavalyi 0,1 százalékos inflációs ütem után.

Az államháztartási hiány továbbra is magas, de lefelé tart: a hitelminősítő hétfői előrejelzése szerint a deficit az idén a hazai össztermék 7,3 százaléka lesz a 2025-ben mért 7,6 százalék után.

A Fitch Ratings várakozása szerint ebben a környezetben a GDP-arányos kínai államadósságráta 2028-ra megközelíti a 80 százalékot a tavalyi 68,5 százalék után.

(MTI)