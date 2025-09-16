Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 16. 07:09 ::

Orbán 284 gyilkosságért letartóztatott lányról beszélt Svédország kapcsán, az ügyészség szerint 4 volt

Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” tartott beszédéből egy részt angol felirattal is feltöltöttek az X-oldalára, amelyben arról beszél, hogy Svédország már „kijelentkezett a civilizációból”. Szerint ezt példázza az, hogy „letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt”, akiket „arra használt fel a maffia, hogy velük lövették fejbe az áldozatokat, mert őket nem lehet elítélni”.

Ulf Kristersson az X-en az Orbán által elmondottakat „felháborító hazugságoknak” nevezte, és azt is írta, hogy Orbán kétségbeesett a közelgő magyarországi választás miatt.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi September 15, 2025

A TV4 Nyheterna a svéd ügyészségéhez fordult , hogy kikérje a vonatkozó számokat, és azt a választ kapták, hogy az országban 2024-ben 277 15–17 éves lányt vádoltak meg testi sértéssel, illetve négyet gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel.

Az Orbán által említett 284 fiatalkorú lány helyett tehát összesen 4-et vádoltak meg gyilkossággal vagy emberöléssel Svédországban 2024-ben. Ez hetvenegyszeres túlzást jelent, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem tombol a migránsbűnözés a svédeknél (is) - csupán azt, hogy megint kontraproduktív volt Orbán szokásos nagyotmondása (feltételezve, hogy a svéd ügyészség nem hazudik, természetesen).

(24 korrigálva)