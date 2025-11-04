Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. november 4. 21:08 ::

Az Interpol vörös listájára kerül a börtön elől Izraelbe szökött szocionista politikusbűnöző

Hamarosan az Interpol vörös listáján is szerepel majd Fürst György volt szocialista politikus, akinek börtönbe kellett volna vonulnia, ám nem jelent meg a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézményben, hanem feltehetően Izraelbe szökött – értesült a 24.hu.

Az egykori politikust tavasszal a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélte a 2016 óta zajlott centrumos parkolási maffia perében. Mivel nem vonult börtönbe, a bíróság elfogatóparancsot bocsátott ki ellene, ami október 22-én jelent meg a rendőrség honlapján.

– Az elítélt ellen ugyanakkor nem csupán hazai, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak – közölte a lap megkeresésére Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtófőnöke. Hozzátette, bár az Interpol vörös listáján még nem szerepel Fürst, ez napokon belül megtörténhet. Ezen a listán jelenleg hat körözött magyar (állampolgárságú) személy van, akik közül többen nem vonultak be a börtönbe, hogy letöltsék a büntetésüket.

A Fürst ellen kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs azt erősíti, hogy a volt szocialista politikus Izraelben bujkálhat. Korábban a 444 írta meg: hitközségi forrásokból tudják, hogy Fürst a jogerős másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alijajogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt. Az alijaengedélyhez Izrael belügyminisztériuma kereste meg a magyar hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst zsidó hátterét. Az igazolást június 21-én, nyolc nappal a másodfokú ítélet előtt adta ki az erre felkért rabbi. Fürst Györgynek érvényes útlevelet és tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak az alijakérelem elfogadásához. Az viszont kérdéses, hogyan kaphatott tiszta erkölcsi bizonyítványt, hiszen korábban jogerősen elítélték, felfüggesztett börtönt kapott.

A cégbírósági adatok szerint Fürst György feleségének tavaly nyár óta izraeli címe van, Netánja üdülővárosába van bejelentve, ami Tel-Avivtól 30 kilométerre fekszik a Földközi-tenger partján.

Mit jelent a nemzetközi és európai elfogatóparancs?

A nemzetközi elfogatóparancs egy ország jogi eszköze, amellyel egy személyt külföldön is letartóztathatnak és kiadhatnak büntetésének letöltésére, de végrehajtása mindig a fogadó ország saját jogszabályain múlik. Az európai elfogatóparancs az EU-tagállamok között működik, és gyorsabb, kötelező jellegű kiadatást tesz lehetővé, ha az eljárás megfelel a szabályoknak. Az Interpol vörös jelzése ezzel szemben nem automatikus parancs, hanem nemzetközi rendőrségi jelzés, amely figyelmezteti a tagállamokat, hogy a személyt keresik, de a letartóztatás és kiadatás a fogadó ország döntésén múlik.

(24.hu nyomán)