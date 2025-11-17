Anyaország, Publicisztika :: 2025. november 17. 13:29 ::

Orbán már állampolgárságot is adna a vendégmunkásainak

Éppen a minap írtam egy cikket arról, hogy elkezdődhet a „Wir schaffen das“ Orbán módra, ugyanis Orbán Viktor látványosan elkezdett olyan képeket kitenni a közösségi felületére, ahol kínai vendégmunkásokkal mosolyog, akárcsak korábban Angela Merkel a migránsokkal. Most azonban sokkal konkrétabb és sokkal súlyosabb kijelentést tett.

A német Bildnek adott interjújában az alábbiakat mondta

Van vendégmunkás-rendszerünk. Nem nevezzük őket migránsoknak, vendégmunkásoknak nevezzük. Minden évben megmondjuk: idén 35 ezer vendégmunkásra van szükségünk. Tehát adunk nekik kétéves engedélyt, aztán megnézzük, hogy teljesítettek. Ha rendben voltak, nincs bűnözés, normális viselkedés, kaphatnak újabb két évet. Aztán akár állampolgárságért is folyamodhatnak.

Az utolsó mondat a lényeg. Ennél nyíltabb beismerés nem kell. Ráadásul ha állampolgárságot is kapnak, nem csak, hogy itt maradnak Magyarországon, hanem még szavazati joguk is lesz. Csak a tényszerűség kedvéért, ma Magyarországon bőven 100 ezer felett van a vendégmunkások száma, de lehet, hogy a 200 ezret is közelíti már. Mindez úgy, hogy 2022-ben még jó, ha 10 ezren voltak. Az emelkedés tehát drasztikus. Ez a kijelentés pedig még inkább növelni fogja, hiszen lényegében 4 év után az állampolgárság is jár nekik, ha „jól teljesítettek”.

Márpedig elég „jól teljesítenek”, Kálmánházán a migránsbemutatóval egybekötött lakossági fórumon az egyik munkaerő-kölcsönző (rabszolgakereskedő) képviselője azt mondta , „a filippínók heti hét napból hetet dolgoznak, ráadásul 12 órában”. Ez lenne tehát a norma magyarok számára is, ha fel akarják venni a versenyt?

A bűnözésről pedig annyit, hogy ezt a kijelentést is körülbelül annyira kell komolyan venni Orbán Viktortól, mint azt, amiket korábban mondott, hogy nem leszünk bevándorlóország, ugyanis közbiztonsági gondokat már eddig is okoztak a vendégmunkások, mégsem küldtek haza eddig senkit...

Akkor rögzítsük a valóságot ridegen: ez a politika hosszú távon semmivel, de egy hajszállal sem tér el attól, amit Nyugat-Európában a szélsőséges liberálglobalista politikusok művelnek. S ha valóban megtörtént az állampolgárságok tömeges osztogatása, az ugyanazt fogja jelenti, mint ami Nyugat-Európában történt, megváltozik hazánk etnikai és kulturális arculata. Tehát sokkal kevésbé lesz magyar Magyarország. Ha az lesz egyáltalán valamennyire...

Lantos János – Kuruc.info