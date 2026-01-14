Anyaország :: 2026. január 14. 13:45 ::

Hiába a várható termelési rekord, leépítés jön a győri Audinál

Hiába készül rekordközeli termelési évre a győri Audi Hungaria, a vállalat 2026-ban létszámcsökkentést hajt végre. A Telex információi szerint mintegy kétszáz főt érinthet az elsősorban mérnököket és irodai dolgozókat célzó karcsúsítás, amelyet a versenyképesség javításával indokol a cég.

A győri Audi Hungaria létszámcsökkentést jelentett be, annak ellenére, hogy a vállalat 2025-ben a Volkswagen konszernen belül kiemelkedően jó termelési számokat érhet el. A hivatalos indoklás szerint a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat nem töltik fel, illetve azokat a munkaköröket szüntetik meg, ahol a feladatok megszűnnek. Konkrét számokat a cég nem közöl, de a Telex értesülései szerint 2026-ban nagyjából 200 munkavállalót érinthet az intézkedés, döntően a termelést támogató, úgynevezett indirekt területeken dolgozó mérnökök és irodisták közül.

A döntés azért is keltett meglepetést a gyáron belül, mert a járműgyár teljes kapacitással, három műszakban működik, és az Audi Q3 harmadik generációjának, valamint a Cupra Terramarnak a gyártása rekordévet vetít előre. A Q3 gyártásán Győr Ingolstadttal osztozik, ennek ellenére napi mintegy 770 jármű készül, amelyek 60 százaléka Audi Q3, 40 százaléka Cupra Terramar.

Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke már tavaly ősszel jelezte, hogy a magas kihasználtság időszakában kell felkészíteni a vállalatot a jövőre. Akkor arról beszélt, hogy öt év múlva, vagyis 2030-ban új járműtípusok gyártására kell pályázni, és ehhez optimális működésre és szervezeti struktúrára van szükség. A mostani létszámcsökkentés ennek a stratégiának a része, amelyet a gyáron belül „harminc plusz programként” emlegetnek.

A háttérben egyre élesebb kelet-európai konkurenciaharc zajlik, a cseh, szlovák és lengyel gyárak versenyképességi mutatói mára utolérték Győrt. Ezzel párhuzamosan a korábban alacsonyabb magyar bérek előnye is eltűnt, sőt a sikeres bértárgyalások nyomán meg is fordult, miközben 2026-ban újabb bértárgyalások várhatók, jóval nehezebb környezetben.

A verseny nemcsak a termelésben jelenik meg. A győri Audi 2023-ban létrehozta szolgáltató leányvállalatát a beszerzés, pénzügy és IT területén, ám ezen a piacon is megjelentek riválisok, köztük a lengyel szolgáltatóközpontok, amelyeket a források Győr legkomolyabb kihívóinak tartanak.

A vállalat hivatalos válaszában a költségcsökkentést, a folyamatok és szervezeti struktúrák optimalizálását nevezte meg a jövőbeli versenyképesség alapfeltételeként. Az Audi belső szabályai szerint az érintett dolgozóknak először gyáron belüli áthelyezési lehetőséget kell felajánlani, ám a Telex szerint különösen az irodai és mérnöki munkakörökben dolgozók számára kevéssé vonzó az áthelyezés a többműszakos gyártásba.

A létszámcsökkentés Győr egészét érintheti, az Audi több mint 11 ezer munkavállalót foglalkoztat, beszállítóival együtt mintegy 50 ezer ember megélhetése kötődik az autóiparhoz. A vállalat iparűzési adója a város költségvetésének egyik alapja, és a Széchenyi István Egyetem mérnökképzései is szorosan az Audira épülnek.

(Portfólió)