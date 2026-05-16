2026. május 16. 10:27

Ukrán drónokat lőttek le Moszkvánál

Az orosz főváros felé repülő több ukránt drónt semmisített meg az orosz légvédelem a moszkvai polgármester közlése szerint.

Szergej Szobjanyin arról számolt be, hogy miután az éjszaka az orosz légvédelem lelőtt öt ukrán drónt Moszkva körzetében, reggel további két, az orosz főváros felé közelítő drónt semmisített meg. A polgármester szerint a szakszolgálatok már a lehullott törmelékek helyszínén vannak, hogy fölmérjék a károkat.

Az ukrán dróntámadások miatt felfüggesztették a moszkvai Vnukovo repülőtér forgalmát, de a korlátozást később feloldották.

Ugyancsak szombat reggel ukrán drónt csapódott az oroszországi Belgorod egyik lakóépületébe, négyen megsérültek. A lakóház több erkélye égett, az épület homlokzata megrongálódott, számos ablaka betört, a tüzet azóta eloltották.

Szocsiban szombat délelőtt légiriadót rendeltek el dróntámadás veszélye miatt, a város repülőterén a légiforgalmat leállították.

