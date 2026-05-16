Felfüggesztett börtönre ítélték a volt székelyudvarhelyi polgármestert

Hivatali visszaélés miatt két és fél év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a Hargita megyei törvényszék Gálfi Árpád volt székelyudvarhelyi polgármesterre, az ítélet nem jogerős - közölte szombaton az erdélyi Maszol.ro hírportál.

A volt polgármesternek meg kell térítenie a városnak az okozott - 22 500 lejre (1 millió 570 ezer forintra) becsült - kárt, ezen felül a büntető- és késedelmi kamatokat, ugyanakkor 80 nap közmunkát is kell végeznie a városi kórházban vagy a mentőszolgálatnál. Gálfi Árpádot a törvényszék három évre eltiltotta a köztisztségek viselésétől.

Az ügy másik négy vádlottját felmentették.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly emelt vádat Gálfi Árpád ellen, a vádhatóság szerint ugyanis 2019-ben törvénytelenül, a város képviselő-testületének jóváhagyása nélkül bízott meg egy helyi ügyvédi irodát azzal, hogy jogi szolgáltatásokat nyújtson a város peres ügyeiben. Az ügyben a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal négy akkori alkalmazottja ellen is vádat emeltek, az ügyészek szerint ők különböző iratok aláírásával segítették a volt elöljárót abban, hogy a szerződések törvényesnek tűnjenek.

A Székelyhon hírportál korábbi közlése szerint Gálfi Árpád polgármesterként számos alkalommal a képviselő-testület elé terjesztette az ügyvédi iroda szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó határozattervezeteket, de a testület mindannyiszor elutasította ezeket, arra hivatkozva, hogy a polgármesteri hivatalnak saját jogi osztálya van e célra.

Gálfi Árpád először 2016-ban szerzett polgármesteri mandátumot a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös jelöltjeként. Mivel 2019-ben megromlott a viszonya az MPP-vel, a párt kizárta soraiból. 2020-ban a Marosvásárhelyen megalakított erdélyi regionális vegyespárt, a Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben szerzett újabb mandátumot. 2021-ben bejelentette, hogy kilép a POL-ból, és függetlenként folytatja a munkát. A 2024-es választásokon a helyi Székelyudvarhelyért Párt jelöltjeként indult, de alulmaradt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltjével, Szakács-Paál Istvánnal szemben. Ezután lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, és bejelentette, hogy visszavonul a közéletből.

A Hargita megyei törvényszék ítélete ellen a marosvásárhelyi táblabíróságon lehet fellebbezni.

(MTI)