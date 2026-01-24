Anyaország, Extra :: 2026. január 24. 08:57 ::

A fideszes trollá előlépő Lázár tegnap a cigányokat hergelte, ma pedig a magyarokat fogta kényszerfogyókúrára

Lázár János egy csepeli fórumon a kormány teljesítményéről és a közelgő választásokról vitázott egy, magát a Tisza Párthoz kötődő aktivistának valló nővel, majd a vita utóéleteként Facebook-oldalán pornográfiára utaló kijelentést tett és fotókollázst tett közzé a kérdezőről, írja az Index.

A csepeli rendezvényen a nő azt kérdezte Lázár Jánostól, hogy mi valósult meg a kormány ígéreteiből az elmúlt tizenhat évben, és úgy fogalmazott, hogy a közelgő választás után a Tisza Párt kerülhet kormányra. A kérdező saját meghatározása szerint a Tisza Párthoz kötődő aktivista. Lázár János válaszában visszautasította a kritikát, és arról beszélt, hogy a Tisza Párt szerinte nem tesz egyértelmű vállalásokat.

A fórumot követően több sajtófelületen olyan állítások jelentek meg, amelyek a kérdező nő személyével és korábbi, állítólagos pornográfiához köthető tevékenységével foglalkoztak.

Lázár János egy későbbi rendezvényen visszatért a csepeli eseményekre, ekkor az ATV beszámolója szerint a miniszter így fogalmazott:

Csepelen olyan zavarba estem. Eljött egy tiszás, rózsaszínbe öltözött hölgy, tiszás főaktivista, akiről tegnap kiderült, hogy nemcsak tiszás főaktivista, hanem más jellegű tevékenységgel is tölti az idejét. Állítólag pornószínésznőként is tevékenykedik. Ezt írják, nem tudom. Ma a kollégáim fotódokumentációt is mutattak, de én nem akartam ezzel foglalkozni. Túl sok fiatallal dolgozom.

Ezt követően a miniszter Facebook-oldalán egy fotókollázst tett közzé, amelyhez azt írta: „Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!” Nem kevés ember étvágyát vette el ezzel: