Elnézést kért Lázár János építési és közlekedési miniszter a szartakarító cigányokról szóló mondatáért a digitális polgári körök szombati szeánszán.
A miniszter kifejtette: „Mindig nyíltan és világosan beszélek, ez lesz a jövőben is. Ebből időnként viharok támadnak. Most éppen egy balatonnyi vihar zajlik a 48 órával ezelőtt elmondott beszédem miatt. Visszakanyarodnék, hogy helyretegyük, és a világos beszéd világos beszéd maradjon. Nekünk, fideszeseknek, az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk” - fogalmazott Lázár János, hozzátéve:
amikor arról beszélek, hogy minden magyar embernek munkát teremtünk, akkor minden cigány embernek, és minden nem cigány embernek. Az is kötelességünk, hogy megbecsüljünk mindenféle munkát, megbecsüljük a munkást. A mi tiszteletünk és megbecsülésünk kijár az egyetemi munkáért és kijárt a fizikai munkáért. Tisztelet a melósoknak és tisztelet a takarító munkásoknak is!
– Amit mondtam, volt, akit megbántott, ezért szeretnék elnézést kérni. Szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.
"Magyarország tartalékai"
(Index nyomán)
- Lázár szerint a kormány munkára fogta, és beforgatta a társadalomba a cigányokat - már a szaros mosdót is ők takarítják