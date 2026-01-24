Anyaország :: 2026. január 24. 12:27 ::

Lázár megkövette "cigány magyar honfitársait" a szartakarítós kijelentése miatt

Elnézést kért Lázár János építési és közlekedési miniszter a szartakarító cigányokról szóló mondatáért a digitális polgári körök szombati szeánszán.

A miniszter kifejtette: „Mindig nyíltan és világosan beszélek, ez lesz a jövőben is. Ebből időnként viharok támadnak. Most éppen egy balatonnyi vihar zajlik a 48 órával ezelőtt elmondott beszédem miatt. Visszakanyarodnék, hogy helyretegyük, és a világos beszéd világos beszéd maradjon. Nekünk, fideszeseknek, az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban, és nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk” - fogalmazott Lázár János, hozzátéve:

amikor arról beszélek, hogy minden magyar embernek munkát teremtünk, akkor minden cigány embernek, és minden nem cigány embernek. Az is kötelességünk, hogy megbecsüljünk mindenféle munkát, megbecsüljük a munkást. A mi tiszteletünk és megbecsülésünk kijár az egyetemi munkáért és kijárt a fizikai munkáért. Tisztelet a melósoknak és tisztelet a takarító munkásoknak is!

– Amit mondtam, volt, akit megbántott, ezért szeretnék elnézést kérni. Szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.

"Magyarország tartalékai"

(Index nyomán)

