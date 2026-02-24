Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 24. 10:28 ::

Annyira elviselhetetlen az iskolai cigány terror Ercsiben, hogy már két diák akart öngyilkos lenni

Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában egy héten belül két bántalmazott gyerek is öngyilkossági szándékát jelezte az iskolában, az egyikük meg is kísérelte az öngyilkosságot. Az iskolában régóta probléma a diákok agresszív magatartása, a történtek után egy tanulót elbocsátottak az intézményből.



Illusztráció (forrás: Napiszar)

Január 29-én Darvas-Tanács Erik, a Fejér megyei város református lelkésze írta ki a Facebook-oldalára, hogy kórházban ápolnak egy ercsi iskolába járó diákot, akit az osztálytársai folyamatosan bántalmaztak, és aki felakasztotta magát az iskolában. A nyilvános bejegyzés alá sokan kommenteltek, legtöbben együttérzésüket fejezték ki, sokan viszont nem lepődtek meg a történteken.

"Egy olyan iskolában, ahol napi szinten van rendőri intézkedés, erőszak, súlyos pedagógushiány és állandó feszültség, egy gyermek öngyilkossági kísérlete nem »tragikus egyedi eset«, hanem egyértelmű jelzés egy súlyos válsághelyzetről" – írta az egyik kommentelő. Egy szülő szerint nagyon szomorú, ami történt, ő azt reméli, most már tesznek valamit az iskolában. "Mi, szülők próbáltuk jelezni a tankerület felé, de leráztak minket."

Az iskolában zajló bántalmazások súlyát jelzi az is, hogy a január 27-i önkormányzati képviselő-testületi ülésen tárgyalták az ercsi általános iskola biztonságtechnikai kamerarendszerének kiépítését. Az iskola nyújtott be egy kérelmet a képviselő-testületnek, amiben azt írták: szeretnék kérni a korszerűbb kamerarendszer kiépítését az intézményben, hogy nagyobb nyugalom legyen.

Az iskola egyik képviselője a képviselő-testület ülésén úgy fogalmazott, hogy "nagyjából mindenki tisztában van vele, hogy milyen helyzet uralkodik mostanában az iskolában".

Az iskolában jelenleg is van kamera, de a tantestület szerint szükség lenne egy korszerűbb kamerarendszerre, aminek az elsődleges célja a bántalmazások megelőzése lenne. Az előterjesztésben azt írták: az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában "az elmúlt időszakban megszaporodtak az agresszív cselekmények, verekedések, rongálások, valamint a pedagógusokkal szembeni verbális konfliktusok".

A hvg által idézett dokumentumban az is szerepel, hogy a pedagógus kollégák és az intézmény vezetése minden tőlük telhető szakmai és nevelési eszközt igyekeznek alkalmazni a helyzet kezelése érdekében, de az iskolaigazgató szerint "a rendelkezésre álló eszközök köre korlátozott, és a problémák gyakorisága, illetve intenzitása meghaladja az iskola jelenlegi eszköztárát és erőforrásait".

Az iskola képviselője az önkormányzattól anyagi segítséget kért az új kamerarendszer kiépítéséhez. A polgármester az ülésen azt mondta: már felvette a kapcsolatot a tankerülettel, de a kamerarendszer kiépítésének anyagi hátterét és kivitelezhetőségét még egyeztetnie kell, és valószínűleg több árajánlat bekérésére lesz szükség. Így egyértelmű döntés nem született.

Pedig a jelek szerint a segítség sürgős lenne, hiszen mindössze két nappal a testületi ülés után, január 29-én az iskolában egy fiú felakasztotta magát egy ruhadarabbal az egyik tanteremben, őt a társai szedték le a fogasról. A tankerület szerint "egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott". A tanuló nem sérült meg. A második eset rá egy hétre, február 5-én történt, amikor az egyik tanuló "öngyilkossági szándékát jelezte" egy pedagógusnak, ezért mentőt kellett hívni hozzá.

A Telex megkeresésére a Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt írta: a két eset annyiban függ össze, hogy mindkét tanulót érte bántalmazás az iskolában. A második esetnél öngyilkossági kísérlet nem történt, de az előzményekre tekintettel már önmagában az öngyilkossági szándék említése is indokolttá tette a 112-es segélyhívó értesítését.

Megkérdezték a tankerülettől azt is, hogy milyen lépéseket tettek a bántalmazás visszaszorítása érdekében. A tankerület válaszában azt írta: a bántalmazó tanulókkal szemben az iskola már korábban fegyelmi eljárást indított, amelynek eredményeként egy tanulót kizártak a jelenlegi iskolájából és egy új iskolát jelöltek ki neki, egy másik diák pedig felfüggesztett kizárást kapott.

Válaszukban azt is írták, hogy a bántalmazások visszaszorítása érdekében a fenntartó felvette a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a "roma" nemzetiségi önkormányzattal, valamint támogatja a pedagógusok konfliktuskezelési képzéseken való részvételét. "Az intézményben iskolapszichológus is dolgozik, aki szintén kiemelt figyelmet fordít az iskolai bántalmazás megelőzésére."

(Telex - hvg nyomán)