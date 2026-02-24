Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában egy héten belül két bántalmazott gyerek is öngyilkossági szándékát jelezte az iskolában, az egyikük meg is kísérelte az öngyilkosságot. Az iskolában régóta probléma a diákok agresszív magatartása, a történtek után egy tanulót elbocsátottak az intézményből.
Január 29-én Darvas-Tanács Erik, a Fejér megyei város református lelkésze írta ki a Facebook-oldalára, hogy kórházban ápolnak egy ercsi iskolába járó diákot, akit az osztálytársai folyamatosan bántalmaztak, és aki felakasztotta magát az iskolában. A nyilvános bejegyzés alá sokan kommenteltek, legtöbben együttérzésüket fejezték ki, sokan viszont nem lepődtek meg a történteken.
"Egy olyan iskolában, ahol napi szinten van rendőri intézkedés, erőszak, súlyos pedagógushiány és állandó feszültség, egy gyermek öngyilkossági kísérlete nem »tragikus egyedi eset«, hanem egyértelmű jelzés egy súlyos válsághelyzetről" – írta az egyik kommentelő. Egy szülő szerint nagyon szomorú, ami történt, ő azt reméli, most már tesznek valamit az iskolában. "Mi, szülők próbáltuk jelezni a tankerület felé, de leráztak minket."
Az iskolában zajló bántalmazások súlyát jelzi az is, hogy a január 27-i önkormányzati képviselő-testületi ülésen tárgyalták az ercsi általános iskola biztonságtechnikai kamerarendszerének kiépítését. Az iskola nyújtott be egy kérelmet a képviselő-testületnek, amiben azt írták: szeretnék kérni a korszerűbb kamerarendszer kiépítését az intézményben, hogy nagyobb nyugalom legyen.
Az iskola egyik képviselője a képviselő-testület ülésén úgy fogalmazott, hogy "nagyjából mindenki tisztában van vele, hogy milyen helyzet uralkodik mostanában az iskolában".
Az iskolában jelenleg is van kamera, de a tantestület szerint szükség lenne egy korszerűbb kamerarendszerre, aminek az elsődleges célja a bántalmazások megelőzése lenne. Az előterjesztésben azt írták: az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában "az elmúlt időszakban megszaporodtak az agresszív cselekmények, verekedések, rongálások, valamint a pedagógusokkal szembeni verbális konfliktusok".
A hvg által idézett dokumentumban az is szerepel, hogy a pedagógus kollégák és az intézmény vezetése minden tőlük telhető szakmai és nevelési eszközt igyekeznek alkalmazni a helyzet kezelése érdekében, de az iskolaigazgató szerint "a rendelkezésre álló eszközök köre korlátozott, és a problémák gyakorisága, illetve intenzitása meghaladja az iskola jelenlegi eszköztárát és erőforrásait".
Az iskola képviselője az önkormányzattól anyagi segítséget kért az új kamerarendszer kiépítéséhez. A polgármester az ülésen azt mondta: már felvette a kapcsolatot a tankerülettel, de a kamerarendszer kiépítésének anyagi hátterét és kivitelezhetőségét még egyeztetnie kell, és valószínűleg több árajánlat bekérésére lesz szükség. Így egyértelmű döntés nem született.
Pedig a jelek szerint a segítség sürgős lenne, hiszen mindössze két nappal a testületi ülés után, január 29-én az iskolában egy fiú felakasztotta magát egy ruhadarabbal az egyik tanteremben, őt a társai szedték le a fogasról. A tankerület szerint "egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott". A tanuló nem sérült meg. A második eset rá egy hétre, február 5-én történt, amikor az egyik tanuló "öngyilkossági szándékát jelezte" egy pedagógusnak, ezért mentőt kellett hívni hozzá.
A Telex megkeresésére a Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt írta: a két eset annyiban függ össze, hogy mindkét tanulót érte bántalmazás az iskolában. A második esetnél öngyilkossági kísérlet nem történt, de az előzményekre tekintettel már önmagában az öngyilkossági szándék említése is indokolttá tette a 112-es segélyhívó értesítését.
Megkérdezték a tankerülettől azt is, hogy milyen lépéseket tettek a bántalmazás visszaszorítása érdekében. A tankerület válaszában azt írta: a bántalmazó tanulókkal szemben az iskola már korábban fegyelmi eljárást indított, amelynek eredményeként egy tanulót kizártak a jelenlegi iskolájából és egy új iskolát jelöltek ki neki, egy másik diák pedig felfüggesztett kizárást kapott.
Válaszukban azt is írták, hogy a bántalmazások visszaszorítása érdekében a fenntartó felvette a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a "roma" nemzetiségi önkormányzattal, valamint támogatja a pedagógusok konfliktuskezelési képzéseken való részvételét. "Az intézményben iskolapszichológus is dolgozik, aki szintén kiemelt figyelmet fordít az iskolai bántalmazás megelőzésére."
