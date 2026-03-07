Anyaország, Videók :: 2026. március 7. 10:45 ::

"Jobb a békesség" - üzent a rettenthetetlen békenindzsa Zelenszkijnek

Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára szombaton feltöltött videóhoz.

A videóban idézik az ukajnai elnököt, aki azt mondta: "nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdot vagy a 90 milliárd első részletét és az ukán katonáknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön".

Orbán Viktor erre reagálva azt mondta: "elnök úr, az üzenetét megkaptam, ön katonákkal fenyegetett engem, és rajtam keresztül egész Magyarországot".

"Elnök úr, ez nem működik, ezt hagyja abba. Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni" - jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon.

"Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel. Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár" - zárta videóját a miniszterelnök.

(MTI nyomán)