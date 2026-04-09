2026. április 9. 13:34

Lefoglalták a "független" Magyar Péter ajánlóíveit, nyomoz a rendőrség

Súlyos jogsértések gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség a Vas 02-es választókerületben. Az ügyészséghez érkezett bejelentés alapján ismeretlen tettes ellen folyik eljárás választási csalás és okirat-hamisítás miatt. A gyanú szerint a jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlás összegyűjtésekor történhettek visszaélések − írja az ugytudjuk.hu nyomán az Index.

Szijártó Valéria sárvári jegyző és a helyi választási iroda vezetője megerősítette: a rendőrség múlt héten csütörtökön megjelent a hivatalban, és lefoglalta a páncélszekrényben őrzött íveket. Az intézkedés három személyt érint:

Magyar Pétert (független),

Deák Gábort (DK),

valamint Salis Julien Priscillát (NÉP), akit egyébként korábban nyilvántartásba sem vettek.

Különös figyelmet kap az ügyben a függetlenként induló Magyar Péter, aki nem tévesztendő össze az országos pártpolitika azonos nevű szereplőjével. A lap szerint a bucsui szobafestőként ismert férfi nyíltan Fidesz-szimpatizáns, és a közelmúltban egy igen nagyszabású eseményen is feltűnt.

Horvátlövőben nemrég 10 millió forintos NKA-támogatásból rendeztek böllérnapot, ahol Magyar Péter a Fidesz Vas 01-es jelöltje, Vámos Zoltán, és a szombathelyi Fidesz elnökségi tagja, Gál Sándor társaságában mutatkozott. A rendezvény politikai áthallásait erősíti, hogy a körzet szinte összes települése kapott meghívót, a fővédnök pedig maga a kormánypárti képviselőjelölt volt.

A választási iroda tájékoztatása szerint visszalépésről egyelőre nem érkezett bejelentés, de a rendőrségi nyomozás alapjaiban rendítheti meg az érintett jelöltek kampányát.