Donald Trump amerikai elnök nem fejezte ki aggodalmát Orbán Viktor választási veresége miatt, és elismerően szólt a leendő miniszterelnökről, Magyar Péterről az ABC Newsnak adott interjújában.
Donald Trump megjegyezte:
azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember.
President Trump praises Hungary's incoming Prime Minister Péter Magyar in brief interview with ABC News on Tuesday— Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) April 15, 2026
Trump: "I think the new man's going to do a good job — he's a good man. I think he's a good man."
Trump azt mondta, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett.
"Jelentős hátrányban volt" - mondta Trump.
"Ebben az ügyben nem voltam annyira érintett. Viktor azonban jó ember" - tette hozzá az amerikai elnök.
