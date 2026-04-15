Trump hamar túltette magát a barátja vereségén: Magyar Péter is jó ember, és jó munkát fog végezni

Donald Trump amerikai elnök nem fejezte ki aggodalmát Orbán Viktor választási veresége miatt, és elismerően szólt a leendő miniszterelnökről, Magyar Péterről az ABC Newsnak adott interjújában.

Donald Trump megjegyezte:

azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember.





Trump: “I think the new man’s going to do a good job — he’s a good man. I think he’s a good man.” President Trump praises Hungary’s incoming Prime Minister Péter Magyar in brief interview with ABC News on TuesdayTrump: “I think the new man’s going to do a good job — he’s a good man. I think he’s a good man.” pic.twitter.com/wUX7ASQpu5 April 15, 2026

Trump azt mondta, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett.

"Jelentős hátrányban volt" - mondta Trump.

"Ebben az ügyben nem voltam annyira érintett. Viktor azonban jó ember" - tette hozzá az amerikai elnök.