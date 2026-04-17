Matolcsy Ádám szerint semmi sem hiányzik az alapítványi vagyonból

Semmilyen formában nem vett részt az MNB-alapítvány ügyeiben, és az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik – ezt írta Matolcsy Ádám, Matolcsy György volt jegybankelnök fia a Telexnek.



Matolcsy Ádámtól azt szerették volna megtudni, hogyan értékeli a választás eredményeit, milyen irányba fog szerinte változni az ország a Tisza Párt kétharmados felhatalmazásával. Emellett arról is kérdezték, hogy számít-e arra, hogy a Tisza Párt programjában szereplő nemzeti vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatal vizsgálni fogja a vagyonosodását, és kereste-e bármilyen hatóság az MNB-alapítvány ügyével kapcsolatban az elmúlt egy évben.

Matolcsy Ádám azzal kezdte a válaszát, hogy nem politikusként, hanem vállalkozóként válaszol, aki alapvetően távol tartja magát a kampányvitáktól és a sajtótól, viszont úgy gondolja, a választási időszakban „mindkét politikai oldal más-más érdekek mentén, illetve a média részéről is” hamis, rágalmazó és a jó hírnevét sértő állítások jelent meg róla. Szerinte ezek jelentős része a kampány része volt.

A Tisza Pártról és az új kormánnyal kapcsolatos várakozásairól Matolcsy mindössze annyit válaszolt: „A választás eredményét egyértelmű felhatalmazásként értelmezem az új kormány számára. A választópolgárok világosan kifejezték akaratukat, ami komoly felelősséget és elvárásokat ró a Tisza Pártra és annak kormányára.”

A nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló kérdésre azt válaszolta, a hivatallal kapcsolatos elképzeléseket nem feladata értékelni.

Jövedelmem törvényes, átlátható vállalkozói tevékenységből származik. Amennyiben bármely hatóság vizsgálni kívánja tevékenységemet, teljes körűen együttműködöm. Meggyőződésem, hogy az új kormány és az illetékes hatóságok a jogszabályok megtartásával, tényszerű alapon hozzák majd meg döntéseiket.

Rákérdeztek arra is, valóban igaz-e a 444 értesülése , miszerint a választások előtt a vagyontárgyait Dubajba szállította volna. Matolcsy Ádám szerint az állítás valótlan:

Bútoripari vállalkozásom a közel-keleti régióban is rendelkezik megbízásokkal, így a térségbe irányuló szállítmányozás korábban is, és jelenleg is folyamatos üzleti tevékenység része.

(A kérdést a 444 cikkének március végi megjelenésekor is feltették Matolcsy Ádámnak, de akkor nem válaszolt.)

Az MNB-üggyel kapcsolatban arra a kérdésre nem válaszolt, hogy kereste-e bármilyen hatóság az MNB-alapítvány ügyével kapcsolatban az elmúlt egy évben. Matolcsy Ádám azt írta, szeretné egyértelművé tenni, hogy személyesen semmilyen formában nem vett részt az alapítványi befektetésekben és az azokkal kapcsolatos döntésekben.

Matolcsy Ádámnak – és régi barátjának, Száraz Istvánnak – legalább annyiban szerepe volt az MNB-ügyben, hogy az alapítvány egyik fő befektetésének számító svájci Ultima alapítójával és ötletgazdájával, Max-Hervé George francia milliárdossal tárgyalásokat folytatott a Telex információi szerint, noha formális felhatalmazása nem volt erre.

„Mivel a sajtóban és a politikai térben rendszeresen a nyilvános Állami Számvevőszéki (ÁSZ) jelentésre hivatkozva vádolnak meg, a minimum, hogy magam is alaposan áttanulmányoztam a dokumentum tartalmát és az ÁSZ megállapításaira adott szakmai cáfolatokat is, amik csatolva vannak az online elérhető dokumentumhoz.” Matolcsy Ádám szerint az ÁSZ-jelentésben szereplő 150 milliárd forintos, illetve „a kampány során emlegetett” 650 milliárd forintos összegek nem eltűnt vagy jogtalanul felhasznált pénzek, ezek az értékek egy szakmai, számviteli és értékelési különbségből fakadnak.

„Az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik. Egy olyan vállalatról van szó, amely jelentős értékű, hozamtermelő kereskedelmi ingatlanokkal rendelkezik. A vita lényege az értékelési módszertanban rejlik: az egyik megközelítés az ingatlanportfólió nettó értékéből (piaci érték mínusz hitelek), míg a másik a tőzsdei kapitalizációból indul ki. A 150 és a 650 milliárd forintos szám is ebből az eltérésből adódik – hivatalosan senki, beleértve az ÁSZ-t is, nem állította, hogy közpénzt bárki eltulajdonított volna. A nyomozó hatóság a nyomozati szakasz alatt ezt a tényt bizonyára megismerhette. Ahogyan eddig, úgy a jövőben sem kívánok folyamatban lévő hatósági eljárásokat kommentálni.”

Matolcsy Ádám ezzel nagyjából pontosan ugyanazt válaszolta, mint egy évvel ezelőtt, akkor is arra vezette vissza az MNB-ügyet, hogy alapvetően módszertani vitáról van szó Matolcsy György és az Állami Számvevőszék között. Mindezt annak ellenére írta, hogy 2025 végén az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt. késve megjelentetett pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy a teljes, 266 milliárdos alapítói vagyonát elveszítette az MNB alapítványa Matolcsy György ideje alatt.

A Matolcsyék által mindössze módszertaninak tartott vita arról szól, hogy Számvevőszék az MNB-alapítványról szóló ellenőrzésében a GTC esetében (ebbe a lengyel cégbe szállt be az alapítványi vagyont kezelő Optima) a cég értékét a tőzsdei árfolyamok alapján állapította meg, és ez alapján vonta le azt a konklúziót, hogy óriási vagyonvesztés történhetett a jegybanki alapítványi vagyonban. Matolcsyék érvelése szerint azonban az ingatlanos tőzsdei cégek értékét az egyedi eszközeik alapján is lehet értékelni, erre használják a szakmában az EPRA NTA módszertant. A volt jegybankelnök az ÁSZ-jelentés megjelenése után azzal érvelt, „érthetetlen szakmaiatlanságra vall” a számvevőszéktől, hogy a GTC esetében a cég értékét kizárólag a tőzsdei árfolyamok alapján állapította meg, nem vette figyelembe az ingatlanportfóliót.