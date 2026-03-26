Anyaország :: 2026. március 26. 07:33 ::

444: konténerekben hordják Dubajba Matolcsyék vagyontárgyait

Matolcsy Ádám Budapestről Dubajba szállíttatja a legértékesebb vagyontárgyait – erről több, egymástól független forrás számolt be a 444-nek. A lap szerint a szállítás lebonyolításával a volt jegybankelnök családja egy, a logisztika és fuvarozás területén tapasztalt magyar céget bízott meg.

Az antik, veterán autókat, bútorokat és egyéb értékeket vasúton, konténerekben indították el az Egyesült Arab Emírségek felé. Az értesülések szerint a folyamatban egy külföldi partner is közreműködik. Mivel nincs közvetlen vasúti összeköttetés Budapest és Dubaj között, a konténereket várhatóan valamely európai kikötőben hajóra rakják, és onnan szállítják tovább a végállomásra.

Arról nincs további információ, hogy a szállítmányozás véget ért-e már, de az biztos, hogy hetekkel ezelőtt kezdődött.

A lap úgy tudja, a volt jegybankelnök fia felszámolja a jelentős ingóságait Budapesten, a vagyontárgyak nagy részét az Emírségekbe szállítja, emellett több autót eladott a gyűjteményéből. Matolcsy nem válaszolt az arra vonatkozó kérdésekre, hogy miért szállíttatja el az értékeit.

Matolcsy Ádám 2024-ben azt mondta a Direkt36-nak, hogy 2021-ben elköltözött az országból. Dubajban bérelt, majd az érdekeltségein keresztül vásárolt is több luxusingatlant. A 444 forrásai szerint a miniszterelnök korábbi jobbkeze, Matolcsy György is hónapok óta az Emirátusok fővárosában tartózkodik, csak néhány hetente, jellemzően rövid időre utazik haza. Egy olvasójuk le is fotózta Ferihegyen a volt MNB-elnököt, miközben egy Dubajba tartó repülőre várakozott.

Nemrégiben Kocsis Máté is megszólalt az MNB-botránnyal kapcsolatban. Elmondta, hogy az Állami Számvevőszék megállapítása szerint az MNB 150 milliárd forintnyi befektetésének megtérülése nem garantált – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem azonos azzal, hogy „elloptak 650 milliárd forintot”. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ügyet kizárólag egy átfogó büntetőeljárással lehet lezárni, amelyben mindenki tisztázza a szerepét. Ha pedig nem történt jogsértés, akkor az érintetteknek nyilvánosan kell megvédeniük magukat.

(Index - 24)