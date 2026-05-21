Magyar Péter V4-csúcsot kezdeményez június végére

Kezdeményezi a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek csúcstalálkozóját június végére a magyar kormányfő, a tanácskozást Budapesten tartanák.

Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben, a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt kérdésre válaszolva, majd megemlítette: az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is.

A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve, csatlakozhatnak mások is.

Szerintem egyetértünk abban, hogy Európa szíve ma Közép-Európában dobog, és nekünk egy sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükségünk, mert sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt - jelentette ki Magyar Péter.

"Konstruktív tagok leszünk az uniós intézményekben"

Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett.

Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett - mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatón.

Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között, "de ez nem is baj"- jegyezte meg a kormányfő, megköszönve az osztrák kancellár támogatását a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala kapcsán.

Új fejezetet nyitnának a kétoldalú kapcsolatokban

Magyar Péter miniszterelnökkel Magyarország konstruktív tagként tér vissza az Európai Tanácsba - mondta Christian Stocker osztrák kancellár csütörtökön Bécsben a magyar kormányfővel folytatott tanácskozása után tartott közös sajtótájékoztatón.

Közölte, hogy Ausztria és Magyarország új fejezetet szeretne nyitni a kétoldalú kapcsolatokban, ezért megállapodtak arról, hogy még idén közös kormányülést tartanak, hogy felderítsék, mely területeken tudják tovább bővíteni az együttműködést.

A két ország előtt közös kihívások állnak, és közösek a két ország céljai is, emiatt különösen fontos az együttműködési lehetőségeket még jobban kihasználni. Régióként erősebbek vagyunk, és a hosszú távú érdekeink érvényesítéséhez regionális együttműködésre van szükség - hangsúlyozta az osztrák kormányfő, hozzáfűzve, hogy ez a hatékony brüsszeli érdekképviselethez is elengedhetetlen.

(MTI)