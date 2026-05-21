2026. május 21. 08:20

Két évvel a botrány után sem tudni, kihallgatták-e Kónya Endrét, veszélyben a kegyelme

A mai napig nem tudni, hogy egyáltalán kihallgatta-e a rendőrség Kónya Endrét azután, hogy kiderült, hamis vallomásra akart rábírni egy bicskei áldozatot. Az RTL Híradó legfrissebb beszámolójában emlékeztetett, hogy a Házon Kívül című műsor rejtett kamerái előtt próbálkozott az intézmény egykori igazgatóhelyettese.

„Tavaly ősszel ez még biztosan nem történt meg, ma pedig nem válaszolt a rendőrség az ezzel kapcsolatos kérdésünkre” – közölte a műsorvezető, rámutatva, ha a volt igazgatóhelyettest bűnösnek találnák, az akár az elnöki kegyelmet is semmissé tehetné, Novák Katalin ugyanis nem eltörölte, hanem 5 évre felfüggesztette a férfi büntetését.

„Jó volt nagyjából, hogy kihangsúlyozni igen, hogy nem írattam alá én semmit, nem tudtam, nem voltam ott a beszélgetéseken, amiket János bácsi beszélt” – hallható a felvételen, amin K. Endre két évvel ezelőtt győzködte az ügy egyik áldozatát. Azt a cigány fiút, akiknek vallomása korábban börtönbe juttatta.

K. Endre azt tervezte, hogy hamis tartalmú videófelvételekkel megpróbálja bizonyítani, ártatlanul ítélték el. Bár, mint ismert, erre nem került sor, mert az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmet adott neki.

A Híradó riportja után a rendőrség eljárást indított, de mindig ugyanazt a választ kapják a megkeresésükre: „A nyomozás folyamatban van, gyanúsított kihallgatás nem történt”. Ezáltal sem K. Endrét, sem az áldozat nem idézték be, hogy elmeséljék mi történt.

Kedden pedig kiderült, hogy a Mi Hazánk volt alkotmánybíró jelöltje, Gaudi-Nagy Tamás nyújtotta be K. Endre felülvizsgálati kérelmét a Kúriára. Az ügyvéd ugyanakkor világossá tette , hogy a kegyelmi eljárásban nem vett részt.

Mindez úgy derült ki, hogy Magyar Péter keddi sajtótájékoztatóján a katalán építészet iránti szeretetére utalt, ami feltehetően Gaudi-Nagy Tamásra utalt, mert az ügyvéd megszólítva érezte magát. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében elismerte, hogy ő készítette és nyújtotta be a felülvizsgálati indítványt, a kegyelmi kérelmet azonban közlése szerint Kónya Endre felesége írta.

A bicskei igazgatóhelyettes kegyelmi ügyében már az ügy 2024-es kirobbanásakor világos volt, hogy a kérvényt nem maga K. Endre fogalmazta meg, azt minden jel szerint felesége nyújtotta be, de az ügyben részt vevő ügyvéd személye sokáig homályban maradt. Az elítélt másodfokú eljárását Zamecsnik Péter vitte, aki azonban az ATV-nek úgy nyilatkozott, hogy „a másodfokú eljárásban én képviseltem ezt az urat, a kegyelmi eljárásban nem, arról semmilyen információm nincs”. A kérvényt megfogalmazó ügyvéd személye nincs megerősítve, írja az Index.

Gaudi újabb közleményben válaszolt Magyar Péternek

Ebben megismétli: "mint egyéni ügyvéd védőként jártam el a felülvizsgálati eljárásban és más kapcsolódó eljárásokban, a kegyelmi kérelmet nem én írtam, nem én nyújtottam be, semmilyen lobbitevékenységet nem végeztem és semmilyen tisztességtelen, ügyvédi hivatás szabályaival össze nem egyeztethető lépést nem tettem K. Endre ügyében. A döntést pedig végképp nem én hoztam."

Alább a teljes bejegyzés: