2026. május 21. 07:34

Trump személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy a tervek szerint személyesen egyeztet Laj Csing-tö tajvani elnökkel.

Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között közel ötven éve, 1979 óta, amikor az Egyesült Államok de jure megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. Azt követően az Egyesült Államok az "egy Kína" politikát kezdte alkalmazni, és ennek keretében nem tart fenn hivatalos államközi kapcsolatot Tajvannal.

A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok épp egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.

Amikor újságírók megkérdezték Donald Trumpot, hogy szándékában áll-e felhívni a tajvani elnököt, mielőtt további fegyvereladásokról döntene Tajvannak, az amerikai elnök azt válaszolta, hogy "Beszélni fogok vele. Mindenkivel beszélek." Ezután Donald Trump azt mondta, hogy "nagyon jól kézben tartjuk a helyzetet."

(MTI)