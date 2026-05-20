Nem tejelnek a kutyák - bíróságon próbálják húzni az időt a kétfarkúak, majd jöhet a megszűnés

Miután a szavazatok egy százalékát sem érték el az április 12-i országgyűlési választáson, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt megkapta a Magyar Államkincstár határozatát, amiben felszólítják őket a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetésére – tudta meg a Népszava.



Fotó: Pavel Bogolepov / Népszava

A lapnak az államkincstár arról írt, az MKKP május 15-én vette át a határozatot. Ezzel szemben fellebbezésnek nincs helye, de bíróságon még megtámadhatja a határozatot a párt. A jogszabályok szerint a visszafizetési kötelezettség akkor lép életbe, amikor letelt a keresetindításra nyitva álló 15 napos határidő, vagy amikor az államkincstár határozatát a bíróság helybenhagyta.

Nagy Dávid, a párt volt listavezetője a Népszavának elmondta, hogy bíróságon támadják az államkincstár határozatát, azt azonban még nem tudta megmondani, milyen indokkal. Már magával a megtámadással is hónapokkal húzhatják el a visszafizetési folyamatot.

A párt a választás után jelentette be, hogy gyűjtést indít, hogy vissza tudják fizetni a kampányra kapott összeget, de egyelőre csak 148 millió forintot tudtak összegyűjteni. Ha nem sikerül maradéktalanul visszafizetniük az összeget, a NAV lefoglalhatja a vagyontárgyaikat. Ha ez sem elegendő az összeg fedezésére, akkor a tisztségviselőket, egyéni és listás jelölteket terheli a pénzvisszafizetési kötelezettség. Az MKKP rendkívül szorult anyagi helyzetben van, és áprilisban elmondták a Telexnek, hogy a párt megszűnése is a forgatókönyvek között szerepel.

Nem a Kutyapárt az első olyan párt, ami indult országgyűlési választáson, de végül nem érte el az egy százalékot, ezért vissza kell fizetnie a pénzt, amit az államtól kampányolásra költött. 2018-ban így járt az egykori politikus, jelenlegi youtuber, Juhász Péter korábbi pártja, az Együtt. Nekik végül pár hónap alatt sikerült minden forintot visszafizetniük, de a lesújtó választási eredmény után megszűnt a párt.

Gődény György egykori pártja, a Közös Nevező más stratégiát választott: még négy évvel a 2018-as választás után is majdnem 153 millió forinttal tartozott a Magyar Államkincstárnak, az ügyben még nyomozás is indult költségvetési csalás miatt.