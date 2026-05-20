2026. május 20. 20:05

A folyamatban lévő devizahiteles perek felfüggesztését javasolják a Tisza képviselői

A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az Országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza-frakció két képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton.

Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják felfüggesztést.

Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően - olvasható az indoklásban.

(MTI)