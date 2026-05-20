Az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági kamara (NAK) szerdai közleményében. Meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent! - írták.
Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme, az élelmiszertermelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt.
A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes importszabályok érvényesek Magyarországon is. Az új Országgyűlés döntése szerint a behozatalt be kell ugyan jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), de ez eddig is kötelező volt - tették hozzá.
Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, "beláthatatlan következményeket" okozva a belföldi termelésben.
A magyar gazdáknak szigorú élelmiszerbiztonsági, környezet- és állatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, ám ezek növelik a költségeiket, miközben az olcsó ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat és jelentős bevételkiesést, raktározási és értékesítési nehézségeket okozhat. Az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer-maradványok lehetnek a termékekben. A NAK emiatt azt kéri, hogy garantálja törvény az Ukrajnából érkező termékek behozatali tilalmát - olvasható az MTI által idézett közleményben.
A Mi Hazánk a tilalom ismételt bevezetését kezdeményezi:
Miközben a Facebookon zajlik az "abszolút filmszínház", a Meta-kormányzás, Magyar Péter kormánya szépen csendben feloldotta a tilalmat, amely az ukrán agrártermékek Magyarországra történő behozatalát tiltotta.— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) May 20, 2026
