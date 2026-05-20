Videón mutatta be egy izraeli miniszter, hogyan alázzák és kínozzák a Gázába tartó flottilla elfogott aktivistáit

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Gideon Szaár külügyminiszter elítélte szerdán azt az Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter által közzétett videót, amelyen Bengvír szerdán megalázó helyzetben ábrázolja, és kigúnyolja a Gázába tartó flottilla elfogott aktivistáit.

"Izraelnek teljes joga van megakadályozni, hogy a Hamász terrorista támogatóinak provokatív flottillái belépjenek vizeinkre és elérjék Gázát. Azonban az, ahogyan Bengvír miniszter kezelte a flottilla aktivistáit, nincs összhangban Izrael értékeivel és normáival" — mondta Netanjahu, és arra utasította a hatóságokat, hogy az aktivistákat mielőbb toloncolják ki Izraelből.

"Ön tudatosan kárt okozott az államunknak ezzel a szégyenletes mutatvánnyal — és nem először" — állt Gideon Szaár közleményében. "Semmissé tette oly sok ember hatalmas, sikeres szakmai erőfeszítéseit az izraeli hadsereg katonáitól a külügyminisztérium munkatársaiig és sok másig. Ön nem Izrael arca"- tette hozzá. (De persze csak azzal van bajuk, hogy bemutatta, hogyan bánnak az aktivistákkal, nem maga a bántalmazás a probléma - a szerk.)

Az ultranacionalista, szélsőséges Bengvír nemzetbiztonsági miniszter korábban egy olyan videót tett közzé, amelyen a Gázába tartó flottilla őrizetbe vett aktivistáit gúnyolja. A felvételen Bengvír izraeli zászlót lobogtat előttük, azt kiabálja nekik, hogy Isten hozott Izraelben, mi vagyunk itt az urak, majd azt közli velük, hogy Izrael népe él, és azt mondja a biztonságiaknak, hogy ne hassa meg őket a foglyok kiabálása. A képsorokon az elfogott palesztin-párti aktivisták hátratett, megkötözött kézzel térdepelnek, miközben az izraeli himnuszt játsszák nekik.





Welcome to Israel 🇮🇱 ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרורWelcome to Israel 🇮🇱 May 20, 2026

Az olasz kormány közölte, hogy Izrael bánásmódja elfogadhatatlan a gázai flottilla aktivistáival szemben, és be fogja kéretni magyarázatért az izraeli nagykövetet.

Giorgia Meloni miniszterelnök és Antonio Tajani külügyminiszter éles hangvételű közleménye szerint Olaszország bocsánatkérést követel az aktivistákkal szembeni bánásmódért, valamint az olasz kormány kéréseinek teljes semmibevételéért.

"Bengvir izraeli miniszter képei elfogadhatatlanok. Elfogadhatatlan, hogy ezeknek a tüntetőknek — köztük sok olasz állampolgárnak — olyan bánásmódban van részük, amely sérti emberi méltóságukat" — hangsúlyozták.

Az izraeli hadsereg az utóbbi napokban elfogta és az asdódi kikötőbe szállította a múlt csütörtökön Törökországból a Gázai övezetbe indult flottilla aktivistáit. Köztük volt Catherine Connolly ír elnök nővére is.

(MTI nyomán)

