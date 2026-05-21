2026. május 21. 06:50

Emberöléssel vádolták meg Raúl Castro volt kubai elnököt az amerikai hatóságok kubai emigránsok repülőgépének 1996-os lelövése ügyében

Nyilvánosságra hozták a bűnvádat szerdán az Egyesült Államokban Raúl Castro volt kubai elnök ellen, akit emberöléssel vádolnak egy 1996-ban történt eset kapcsán, amikor kubai emigránsok által üzemeltetett civil repülőgépeket lőttek le.

A nyilvánosságra hozott vádirat szerint a most 94 éves Raúl Castro, a néhai Fidel Castro testvére és hivatali utódja adott parancsot 1996-ban arra, hogy a kubai haderő megsemmisítsen több kisrepülőt, amelyet egy Egyesült Államokban élő kubaiak által létrehozott szervezet üzemeltetett.

Raúl Castro a vádban szereplő bűncselekmények - bűnszervezetben elkövetett emberölés és repülőgép elpusztítása - elkövetése idején Kuba védelmi minisztere volt.

A vezető politikus mellett a kubai katonaság öt pilótája ellen is vádat emeltek, akik részt vettek a parancs végrehajtásában.

A vádiratot egy amerikai vádesküdtszék hagyta jóvá még áprilisban, de azt eddig titokban tartották, és az eljárás hivatalos bejelentésével a szövetségi főügyészség megvárta a Kubai Függetlenség Napját, amelyet szerdán tartottak, és amelynek alkalmából Marco Rubio kubai származású amerikai külügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök is köszöntőt adott ki.

Az 1996-os incidens során négyen meghaltak, amikor két kisrepülőgép lezuhant a Kuba és az Egyesült Államok közötti tengerszakaszon, miután a vád szerint a kubai haderő tüzet nyitott. Egy Cessna-típusú repülőnek sikerült elmenekülnie. A gépeket egy kubai emigránsok által alapított szervezet (Brothers to the Rescue) üzemeltette, és az volt a feladatuk, hogy a szigetországból tengeren menekülőket segítse a veszélyes út során, valamint felhívja a bajba került vízi alkalmatosságokra az amerikai parti őrség figyelmét.

Todd Blanche, az Egyesült Államok megbízott igazságügyi minisztere a népes kubai közösségnek otthont adó Miamiban tartott tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy "négy meggyilkolt amerikai családjai 30 éve várnak az igazságszolgáltatásra".

A politikus kijelentette, hogy meggyőződése szerint Raúl Castrót bíróság elé állítják, hiszen elfogatási parancs van ellene érvényben, és hozzátette, hogy megjelenhet "saját akaratából" vagy "más úton".

A szövetségi főügyész pozícióját is betöltő megbízott igazságügyi miniszter az áldozatokkal kapcsolatban kijelentette, hogy "fegyvertelen civilek voltak, akik humanitárius küldetésként repültek, hogy megmentsék és megóvják azokat, akik az elnyomás elől a Floridai-szoroson keresztül menekültek".

Bruno Rodriguez, Kuba külügyminisztere bohózatnak nevezte szerdán a Raúl Castro volt kubai elnök elleni amerikai vádakat.

"Elítéljük az Egyesült Államok kormányának bohózatát, amely törvénytelen és illegitim vádat hozott fel a kubai forradalom egyik vezetőjével, Raúl Castro Ruz tábornokkal szemben" - írta a kubai diplomácia vezetője az X-en.

"Ez egy olyan akció, amely hazugságokat terjeszt, és arra irányul, hogy elkendőzze a jól dokumentált történelmi tényeket azokról az eseményekről, amelyek oda vezettek, hogy Kuba légterében jogszerű önvédelem keretében lelőttek a Testvérek segítségre sietnek nevű terrorista szervezethez tartozó két repülőgépet" - tette hozzá.

A kubai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok tevékenységének célja "felerősíteni a hazug narratívát, és igazolni a kubai nép elleni agressziót".

