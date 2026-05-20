Külföld :: 2026. május 20. 19:59 ::

Elítélték hivatali visszaélés és kémkedés miatt Egisto Ott egykori osztrák titkosszolgálati tisztviselőt

Az illetékes bécsi tartományi bíróság esküdtszéke szerdán hivatali visszaélés és Oroszországnak végzett kémkedés miatt 4 év 1 hónap börtönbüntetésre ítélte Egisto Ott egykori osztrák titkosszolgálati tisztviselőt.

Az időközben megszűnt Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmusellenes Hivatal alkotmányvédelmi főfelügyelője a vádak szerint a hivatal tisztjeként jogosulatlanul végzett adatlekérdezéseket, és az így megszerzett információkat továbbította az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB).

Az ügy nemzetközi jelentőségét növeli, hogy a vád szerint mindezt a nemzetközi körözés alatt álló volt Wirecard-vezető, Jan Marsalek megbízásából tette.

A vádhatóság szerint Ott személyes adatokat, utazási információkat, valamint osztrák belügyi tisztségviselők szolgálati mobiltelefonjait juttatta el orosz kapcsolatokhoz. Egy SINA-típusú, egy uniós tagállam hírszerzési adatait tartalmazó titkosított laptop is Marsaleken keresztül kerülhetett az orosz biztonsági szolgálathoz.

(MTI)