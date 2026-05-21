2026. május 21. 13:00

Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére - ígéri a diákhiteles aláírógép

Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére - közölte Magyar Péter csütörtökön Bécsben.

A miniszterelnök a Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, vagy bármilyen korrupciós dolog - ígérte.

Kiemelte: világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a Tisza tagjai számára is, hogy bárki, aki akárcsak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupció-ellenes új szervekkel - fogalmazott, megjegyezve: ezt senkinek nem javasolja.

Kitért arra is: nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása.

Az azbeszt-szennyezéssel összefüggő kérdésre válaszolva elmondta, hogy benne is számtalan kérdés felmerült: hogyan történhetett mindez évek óta, tudtak-e erről a hatóságok, tudtak-e róla a döntéshozók, illetve van-e valamilyen korrupciós szál is az ügyben?

"Közép-, hosszútávon beszélhetünk a különböző adók átalakításáról"

Az adók közép- és hosszútávon történő átalakítását tartotta lehetségesnek a miniszterelnök, akit a különadók sorsáról kérdeztek csütörtökön Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral.

Magyar Péter közölte, a magyar költségvetés "elég gyászos helyzetben van", 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számonkérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést.

"Közép-, hosszútávon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról" - tette hozzá.

Hangsúlyozta, arra kaptak nagyon erős felhatalmazást a magyar emberektől, hogy őket és a magyar cégeket képviseljék, és nem arra, hogy mindenben radikálisan másképp járjanak el.

A kormányfő elmondta, örömmel veszik a külföldi befektetéseket, de szigorúbban nézik a támogatásokat, elvárják, hogy a magyar cégek - legyenek azok kis- és közepes vállalkozások vagy nagyobb cégek - jobban részt tudjanak venni az értékláncban. Elvárják a nagyobb hozzáadott értéket, és azt, hogy kutatás-fejlesztésbe is fektessenek be a Magyarországra érkező külföldi befektetők - rögzítette, hozzátéve, ha ezt megteszik, a lehető legnagyobb támogatásban részesülnek.

(MTI)