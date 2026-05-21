2026. május 21. 08:38

Pálinkás Szilveszter kabinetfőnök-helyettes lesz Ruszin-Szendi mellett

A jövőben kabinetfőnök-helyettes lesz közvetlenül Ruszin-Szendi Romulusz mellett Pálinkás Szilveszter százados, derül ki a honvédelmi miniszter Facebook-videójából. „Elő is fogom léptetni, soron kívül, és meg is fogom fenyíteni. Az eljárásokat el is fogom indítani ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt nyilvánosság elé” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz.

Pálinkás Szilveszter az április választás előtt a Telex stúdiójában beszélt először részletesen a magyar honvédség helyzetéről, elmondta például azt is, hogy a legnagyobb ütést a katonaságnak az a 2024-es kormányrendelet vitte be, amivel átírták a honvédek jogállását, és eltörölték a pótlékok, valamint a túlórák kifizetését.

Pálinkás az új kormány megalakulása óta többször feltűnt Ruszin-Szendi Romulusz társaságában, ott volt, amikor múlt héten katonai tiszteletadással fogadták Ruszin-Szendit a Honvédelmi Minisztériumnál, valamint a Petőfi laktanya visszanevezésének ceremóniáján is részt vett, írja a lap.