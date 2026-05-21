Anyaország :: 2026. május 21. 12:56 ::

Hétfőn kezdi meg munkáját az azbesztszennyezést vizsgáló bizottság

Hétfőn megkezdi munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett.

Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben, jelezte, egyetértettek abban, hogy "nincs helye mellébeszélésnek", teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben.

A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta: van olyan település, ahol a határérték háromszázszorosát éri el a levegő azbeszttartalma. Hozzátette: ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett azbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés.

(MTI)