Anyaország :: 2026. május 20. 22:34 ::

Emberi jogi bíróság: Magyarország megsértette a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogát

A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság tízezer euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot.

Az EJEB tájékoztatása szerint a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) azért fordult az emberi jogi bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani.

A bíróság ítéletében azt írta, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges jogrendre és a rendkívüli tárgyalási szünetre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók a "nemperes" eljárásokra, ami azt jelenti, hogy az illetékes magyar bíróságot a sztrájktörvényben meghatározott szigorú határidők kötötték.

Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájkjog gyakorlásától. Emellett aránytalan korlátozást jelentett az Emberi Jogok Európai Egyezményének a gyülekezés és az egyesülés szabadságát védő 11. cikke szerinti jogaikra nézve is.

A magyar kormány az eljárás során törvényi kötelezettsége ellenére sem nyújtotta be saját javaslatát az úgynevezett minimumszolgáltatásokra vonatkozóan, és a késedelmet nem is indokolta, ami hozzájárult az eljárások elhúzódásához - közölte a bíróság.

Köves Feren, a SZÁD elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján felidézte: 2019-ben szakszervezete a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével közösen sztrájkot hirdetett, elsősorban a szociális ágazatban dolgozók bérrendezéséért, munkakörülményeinek javításáért.

Mivel a kormánnyal nem sikerült megállapodni a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért bírósághoz fordultak. A Kúria végül 2020 decemberében a szakszervezetnek adott igazat, ám addigra már eltelt az utolsó olyan nap is, amelyet az érdekképviseletek az eredeti bejelentésükben a munkabeszüntetésre megjelöltek. Emiatt elölről kellett volna kezdeni az egész folyamatot. Ezek után fordultak a Magyar Helsinki Bizottság segítségével az EJEB-hez - közölte.

A szakszervezet tájékoztatása szerint a bíróság kimondta, hogy a magyar állam a sztrájkhoz szükséges kötelező eljárások elhúzásával megsértette a szakszervezet és tagjainak egyesülési szabadsághoz való jogát, gyakorlatilag kiüresítve a sztrájkjog érdemi gyakorlását.

"Követeljük, hogy a magyar állam vonja le a döntés következményeit, biztosítsa a szakszervezeti jogok tényleges érvényesülését, és hagyjon fel minden olyan gyakorlattal, amely a munkavállalói önszerveződést akadályozza!" - mondta Köves Ferenc.

Hozzátette: követelik a munka törvénykönyvének módosítását is, hogy a jogszabály támogassa a munkavállalók önvédelemhez való jogát.

Kádár András, a szakszervezetet képviselő Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a sajtótájékoztatón azt mondta: ebben az ügyben tulajdonképpen minden hatalmi ág cserben hagyta a szociális dolgozókat és a szakszervezeteket.

Az eset nem volt egyedi, hiszen az előző kormányzat minden olyan intézmény szereplőjének mozgásterét igyekezett szűkíteni, amely a végrehajtói hatalom fölött valamiféle "ellenőrzési tevékenységet folytathatnak". Csorbították a sztrájkjogot, a munkavállalói és szakszervezeti jogokat - tette hozzá.

A Magyar Helsinki Bizottság precedensértékűnek nevezte az EJEB ítéletét az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. A testület kimondta: a magyar hatóságok megsértették a szociális ágazatban dolgozók sztrájkjogát, amikor sorozatos időhúzással, illetve késlekedéssel gyakorlatilag ellehetetlenítették a munkavállalók munkabeszüntetését. A SZÁD győzelme megerősíti, hogy a sztrájkjog csak akkor valódi alapjog, ha azt a munkavállalók időben és hatékonyan gyakorolhatják - írták.

"A mostani döntés mindannyiunk számára lehetőséget ad arra, hogy Magyarország visszatérjen ahhoz az európai jogállami minimumhoz, amely szerint a szakszervezeti jogok és a sztrájk szabadsága védendő alapjog. Bízunk benne, hogy ez az ítélet új korszakot nyithat a magyar jogállami működésben, és az új kormányzat a konstruktív kritikát, a munkavállalói érdekképviseletet és a véleménynyilvánítás szabadságát nem korlátozandó problémaként, hanem a demokratikus közélet legitim és értékes részeként kezeli majd" - fogalmazott közleményében a Helsinki Bizottság.

(MTI)