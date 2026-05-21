Külföld, Háború :: 2026. május 21. 07:17 ::

Feltételezett orosz kémeket vettek őrizetbe Lengyelországban

A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) őrizetbe vett három lengyel állampolgárt orosz titkosszolgálatoknak végzett kémkedés gyanújával - jelentette be szerdán Tomasz Siemoniak, a lengyel különleges szolgálatok koordinátora.

A 48 és 62 év közötti férfiakat a lengyel ügyészség utasítására vették őrizetbe.

Siemoniak az X-en azt közölte: a férfiakat azzal vádolják, hogy információkat gyűjtöttek a Lengyelország területén állomásozó NATO-csapatok elhelyezkedéséről, emellett propaganda- és dezinformációs anyagokat készítettek és terjesztettek.

A május 12-én elfogott férfiakat az ABW azzal is gyanúsítja, hogy pénzt gyűjtöttek az orosz hadsereg katonai felszereléseire, valamint az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató propaganda finanszírozására.

Przemyslaw Nowak, a lengyel ügyészség szóvivője elmondta: a három lengyel állampolgár egy olyan informális, oroszbarát félkatonai csoport tagja, amely az ABW szerint fegyveres kiképzésben részesült, hogy később Oroszország megbízásából szabotázsakciókat hajtson végre. A szóvivő hozzátette: mindhármuk ellen kémkedés, valamint propagandaanyagok előállítása és terjesztése miatt emeltek vádat.

Amennyiben bűnösnek találják őket, nyolc évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés is kiszabható rájuk. A bíróság a nyomozás idejére elrendelte három hónapos őrizetbe vételüket. A szóvivő hozzátette: mindhárom férfi tagadja az ellenük felhozott vádakat.

(MTI)