A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) őrizetbe vett három lengyel állampolgárt orosz titkosszolgálatoknak végzett kémkedés gyanújával - jelentette be szerdán Tomasz Siemoniak, a lengyel különleges szolgálatok koordinátora.
A 48 és 62 év közötti férfiakat a lengyel ügyészség utasítására vették őrizetbe.
Siemoniak az X-en azt közölte: a férfiakat azzal vádolják, hogy információkat gyűjtöttek a Lengyelország területén állomásozó NATO-csapatok elhelyezkedéséről, emellett propaganda- és dezinformációs anyagokat készítettek és terjesztettek.
A május 12-én elfogott férfiakat az ABW azzal is gyanúsítja, hogy pénzt gyűjtöttek az orosz hadsereg katonai felszereléseire, valamint az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató propaganda finanszírozására.
Przemyslaw Nowak, a lengyel ügyészség szóvivője elmondta: a három lengyel állampolgár egy olyan informális, oroszbarát félkatonai csoport tagja, amely az ABW szerint fegyveres kiképzésben részesült, hogy később Oroszország megbízásából szabotázsakciókat hajtson végre. A szóvivő hozzátette: mindhármuk ellen kémkedés, valamint propagandaanyagok előállítása és terjesztése miatt emeltek vádat.
Amennyiben bűnösnek találják őket, nyolc évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés is kiszabható rájuk. A bíróság a nyomozás idejére elrendelte három hónapos őrizetbe vételüket. A szóvivő hozzátette: mindhárom férfi tagadja az ellenük felhozott vádakat.
