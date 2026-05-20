Külföld :: 2026. május 20. 14:56 ::

A japán dróngyártás fokozását sürgeti az ország védelmi minisztere

Japánnak ki kell építenie a pilóta nélküli rendszerek saját gyártási bázisát, és ösztönöznie kell a polgári technológiák katonai felhasználását a növekvő regionális fenyegetések közepette - jelentette ki Koidzumi Sindzsiró japán nemzetvédelmi miniszter Nagojában szerdán.

A tárcavezető a Prodrone ipari dróngyártó vállalat meglátogatása után arról beszélt, hogy Japánnak csökkentenie kell a külföldi beszállítóktól való függőségét, és biztosítania kell a pilóta nélküli rendszerek hazai gyártási kapacitásait. A fejlesztés alatt álló csapásmérő drónok prototípusainak megtekintése után kijelentette: "Japán számára elengedhetetlen, hogy hazai gyártási és technológiai bázissal rendelkezzen a pilóta nélküli repülőeszközök terén".

A Prodrone kifejezetten Japán gazdasági biztonságának erősítésére fejleszt hazai drónokat és kulcsalkatrészeket, ellensúlyozva Kína egyre erősebb dominanciáját a globális drónpiacon.

Koidzumi hangsúlyozta: az ukrajnai háború egyértelműen megmutatta, hogy a drónok mára a modern hadviselés kulcsszereplőivé váltak. Japánnak arra van szüksége, hogy hatalmas mennyiségben állítson hadrendbe olcsó, de nagy teljesítményű hazai drónokat, ehhez pedig stabil beszállítói és karbantartási hátteret kell kiépítenie - tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte a civil és katonai célra is alkalmas, kettős felhasználású technológiák fontosságát. Hozzátette: a kormány a gazdasági minisztériummal közösen már dolgozik a hazai beszállítói láncok megerősítésén. Külön méltatta a Prodrone-t a teljesen hazai alkatrészekre épülő tömeggyártásért, és üdvözölte, hogy a Japán Fejlesztési Bank feloldotta a védelmi vállalatokra vonatkozó befektetési korlátozásokat, ami az új startupokat is támogatja.

Kodizumi a nap folyamán George Glass amerikai nagykövettel közösen meglátogatta a Mitsubishi Heavy Industries elfogórakétákat gyártó üzemeit is Aicsi prefektúrában.

A Prodrone vezérigazgatója külön nyilatkozatában elmondta: a kínai drónok a világpiac több mint 70 százalékát lefedik, és rendkívül versenyképesek. Vállalatuk azonban egyedülálló, fejlett japán technológiákkal száll harcba velük, mint például azokkal a kétéltű drónokkal, amelyek a levegőben és a víz alatt is működnek. "Ezek a rendszerek nem pusztán a szoftverekre vagy a mesterséges intelligenciára épülnek. Meggyőződésünk, hogy Japán a rendkívül összetett precíziós technológiák terén előnyben van Kínával szemben, és pontosan ebből a technológiai fölényből akarunk versenyelőnyt kovácsolni" - tette hozzá.

(MTI)