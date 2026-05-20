2026. május 20. 15:38

Orosz védelmi tárca: az Iszkander-M rakéták felkészítését gyakorolják a katonák

Az Iszkander-M rakétarendszerek speciális lőszerekkel való felszerelését és indításra való felkészülést gyakorolják az orosz hadsereg egységei a nukleáris erők hadgyakorlatának keretében - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint emellett gyakorolják a lőszer elszállítását a rakétaütegek állomásterületeinek tábori raktárhelyeire.

Az orosz védelmi minisztérium kedden jelentette be, hogy az orosz fegyveres erők május 19. és 21. között gyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén. A manőver során több mint 64 ezer katona, több mint 7800 fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt, köztük több mint 200 rakétavető, több mint 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró, amelyek közül 8 hadászati rakétatengeralattjáró.

Egyidejűleg Fehéroroszországban is megkezdődött a katonai egységek nukleáris fegyverek harci alkalmazására és karbantartására irányuló kiképzése, a rakétaerők és a légierő bevonásával.

(MTI)