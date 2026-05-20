A jövőben vétség lenne, ha valaki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját

A jövőben két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. Az erről szóló törvényjavaslatot a Tisza Párt két képviselője szerdán nyújtotta be az Országgyűlésnek.

Melléthei-Barna Mártonnak és Hantosi Istvánnak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló javaslata alapján egymillió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt.

A törvényjavaslat kiegészíti a büntető törvénykönyvet azzal, hogy vétségnek minősíti az országgyűlési vizsgálóbizottság munkájának akadályozását, bünteti azt, ha valaki a testület előtt szándékosan valótlan nyilatkozatot tesz, valótlan adatot szolgáltat.

A vizsgálóbizottság munkája akadályozásának minősített esete, így három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a távolmaradás, a valótlan nyilatkozat bűncselekmény elkövetését szolgálja, vagy annak leplezésére irányul.

(MTI)