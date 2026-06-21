Anyaország :: 2026. június 21. 22:50 ::

Orgia és óriási buli nyomaira bukkantak a Máré-várnál

Több évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak azok a tettesek, akik tűzrakás céljából tulajdonították el a műemlék jellegű Máré-vár falának egy részét. Mindezen túl egy vad buli is folyhatott a helyszínen, ugyanis a helyiek beszámolói alapján eldobált, üres sörösüvegeket, valamint több tucat használt óvszert találtak – írja az Index.

Ismeretlen tettesek lebontották a Mecsekben található Máré-vár romjainak egy részét, amelyből tűzrakóhelyet készítettek, amire pedig nem volt szükségük, ledobták a hegyoldalra.

Az ATV Híradó tudósítója jelentette, hogy a helyiek arra gyanakodnak, „hatalmas buli és orgia” lehetett a Máré-vár tövében. Ezt arra alapozva mondták, hogy másnap reggel sörösüvegeket, energiaitalos dobozokat és „több tucat óvszert” találtak a takarításkor.



Fotó: Sáki Tamás/MTI

A feltételezhetően fiatalokból álló csoport tagjai azontúl, hogy megrongálták a vár falát, használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.

A Híradó kereste a rendőrséget az ügyben, azonban nem kívántak nyilatkozni. Egy ügyvéd viszont elmondta, hogy a vár köveinek eltulajdonítása, valamint a műemlék megrongálása súlyos következményekkel járhat, a felelősöknek akár komoly büntetéssel is számolniuk kell. „Akár négy és fél év vagy ennél súlyosabb, hat vagy hét évig terjedő szabadságvesztés is lehet” – hangsúlyozta.

Egy régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőművesmunka, ugyanis a történelmi emlék helyreállítása speciális szaktudást és gondos restaurátori munkát igényel. A várkapitány szerint több millió forintra is rúghatnak a helyreállítási költségek.