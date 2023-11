Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2023. november 7. 19:39 ::

Szijjártó csak a szépre emlékezik, Fico korábbi magyarellenes ámokfutása talán meg sem történt

Magyarország és Szlovákia készen áll arra, hogy a két ország közötti együttműködés valaha volt legjobb fejezetét írja meg az elkövetkező években - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban, miután Robert Fico szlovák kormányfővel tárgyalt.



A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be sajtótájékoztatóján, hogy a szlovákiai választások nyomán "patrióta, a nemzeti érdek érvényesítését felvállaló, szuverén politikát megfogalmazó" kormány alakulhatott meg a szomszédos országban. "És mivel a szuverén politikát megfogalmazó, nemzeti érdekérvényesítést célzó tevékenységet folytató kormányok között könnyebb az együttműködés, mint az ettől eltérő esetekben, ezért én azt gondolom, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok jövőjének szempontjából egy kifejezetten szép időszak és hatalmas lehetőségek előtt állunk" - hangsúlyozta.

Majd leszögezte, hogy az európai jövő szempontjából legfontosabb kérdésekben azonos a két kormány megközelítése: mindkét fél békét akar Ukrajnában, nem a fegyverszállításban látja a megoldást, illetve megálljt szeretne parancsolni az illegális bevándorlási hullámoknak.

Közölte, hogy a következő időszak megbeszéléseinek egyik legfőbb témája az együttműködés erősítése lesz a migráció ellen, a nemzeti intézkedések összehangolása. Illetve arra is kitért, hogy Magyarország és Szlovákia ugyanolyan negatív véleménnyel van az Európai Unió migrációs paktumáról.

"Emellett mindkét kormány hasonlóképp fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség és az alapvető értékek ápolását és tiszteletben tartását, és szeretnénk, ha az Európai Unió jövőjéről zajló viták a józan ész talajára kerülnének" - fogalmazott.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy

a politika tapasztalati műfaj, márpedig a tapasztalat az, hogy a két ország közötti együttműködés akkor volt a leghatékonyabb és legeredményesebb, amikor Robert Fico volt a miniszterelnök Szlovákiában.

Felidézte azt a kilenc évvel ezelőtti megállapodást, amelynek eredményeképpen olyan sikertörténetek jöttek létre, mint az Ipoly-hídak, a Duna-híd, a határ két oldalát összekötő infrastrukturális fejlesztések.

És néhány meg nem említett sikertörténet ugyancsak Fico idejéből:

Malina Hedvig megverése után a nyomozás leállítása, az áldozat hazugsággal vádolása és meghurcolása,

a dunaszerdahelyi karhatalmi magyarverés,

a kettős állampolgárság betiltása, a magyar állampolgárságot visszaigénylők üldözése,

a nyelvtörvény módosításával a magyar nyelvhasználat korlátozása,

a magyarellenes Benes-dekrétumok megerősítése,

a magyar iskolákban használt helységnevek szlovákosítása,

történelemhamisító állítások bevezetése a történelemkönyvekbe,

Sólyom László kitiltása Felvidékről stb.

"Készen állunk arra, hogy az elkövetkező időszak együttműködését is hasonló alapokra építsük, ahol a cél az, hogy mindkét ország, mindkét nemzet profitáljon ebből a jó együttműködésből, hangoljuk össze a határ menti fejlesztéseinket, aknázzuk ki a gazdasági együttműködésben rejlő összes lehetőséget" - mondta. Ennek kapcsán pedig üdvözölte, hogy még az idei év végén és a jövő év elején is újabb Ipoly-hidat fognak átadni.

A miniszter fontos összekötő kapocsnak nevezte azt is, hogy Budapest és Pozsony is a józan ész talaján állva, és nem ideológiai szempontból közelíti meg az energiaellátás kérdését. "Mindkét ország nukleáris energiát használ, és nem is vagyunk hajlandók engedni ebből. Nem fogadjuk el a kettős mércét és a negatív diszkriminációt a nukleáris energiával szemben, mivel az mindkét ország energiaellátásának, biztonságának fontos alapját képezi" - figyelmeztetett.

"Készen állunk arra, hogy Magyarország és Szlovákia együttműködésének valaha volt legjobb fejezetét írjuk meg a következő években. Szerencsére most a Duna mindkét partján erre van igény és készség" - összegzett.

A tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy a kormány annak tudatában fejleszti a kapcsolatokat szinte mindegyik szomszédos országgal, hogy a felek nem értenek egyet minden ügyben, így van ez Szlovákia esetében is. "Önmagában én nem tekintem a külpolitika érdemének azt, ha nehéz kérdéseket kinyit, mivel kinyitni bármilyen kérdést bárki ki tud, ahhoz nem kell komoly előképzettség. A kérdés az, hogy be lehet-e úgy zárni kinyitott kérdéseket, hogy az ne váljon az adott nemzeti közösség kárára" - fogalmazott.

Továbbá bejelentette, hogy hamarosan megkezdik Robert Fico budapesti látogatásának előkészítését.

Szijjártó Péter a nap folyamán találkozott többek között Juraj Blanár külügyminiszterrel, Denisa Sakova gazdasági miniszterrel, illetve Richard Rasi regionális fejlesztésekért felelős miniszterrel is.

