Saját testükkel akadályozták meg a magyarok a nagyváradi főapát kilakoltatását

A tervek szerint hétfőn délelőtt került volna sor a nagyváradi premontrei prépost, Fejes Rudolf Anzelm kilakoltatására, ám mivel több százan álltak ki a szerzetes mellett – felsorakozva a templom előtt –, a román csendőrség végül elhalasztotta az akciót.

A nagyváradi önkormányzat szerint a premontrei rendház állami tulajdon, ezért akarja kitenni onnan a főapátot. Az eljárás számos kérdést felvet, egyebek mellett azt, hogy jogerős bírósági ítélet hiányában hajtanák végre a katolikus pap kilakoltatását.

Magyar Jelen helyszíni videójában mások mellett az érintett, Anzelm atya; Varga Csaba hegymászó; valamint Kispalkó Szilveszter, a Mi Hazánk Mozgalom Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője is kifejti véleményét a felháborító üggyel kapcsolatban.

