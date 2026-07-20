Anyaország :: 2026. július 20. 09:44 ::

Letartóztatásban elmélkedhet egy férfi azon, mennyire volt jó ötlet felgyújtani a rendőrautót

A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt egy parkoló személygépkocsit gyújtott fel - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Gödöllő közeli településen élő férfi június 2-án a késő esti órákban megjelent a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt.

A vádlott a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta azt; a gépjármű teljesen kiégett.

A rendőrök kárelhárító tevékenysége és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja - áll a közleményben.