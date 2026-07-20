Anyaország :: 2026. július 20. 07:37 ::

Negyvenhét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Negyvenhét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 16, szombaton 9, vasárnap 20 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén - idén az eddigi legtöbb - 78 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - július 6-tól július 12-ig - a feltartóztatottak száma 69 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 3 határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derült ki a rendőrségi összesítésből.