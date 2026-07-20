Anyaország :: 2026. július 20. 10:40 ::

13 éves lányt akartak megerőszakolni Kazincbarcikán

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki az utcán molesztált, majd szexuális erőszakkal fenyegetett egy 13 éves lányt Kazincbarcikán - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott tavaly augusztusban látta meg az utcán sétáló lányt, akit követni kezdett, és miután utolérte, fogdosni kezdte. Bár a lány elszaladt, a férfi egészen a társasházig követte, ahol ismét fogdosta, és "intim kapcsolatot" akart tőle, amit a sértett elutasított, és ellökte magától. A lány sikítani kezdett, amire a ház egyik lakója kinézett az ablakból, emiatt a férfi elszaladt - olvasható a közleményben.

Az ügyészség a büntetlen előéletű 58 éves vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott pártfogó felügyelet elrendelésével, és indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 évesnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba.