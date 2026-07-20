Anyaország, Lapszemle :: 2026. július 20. 08:32 ::

Politico: a magyar köztársasági elnök saját magát rúgta ki

A nemzetközi politikai sajtó figyelmét sem kerülte el, hogy Magyar Péter miniszterelnök hónapokig tartó kampánya után szombaton Sulyok Tamás aláírta azt az alkotmánymódosítást, amely eltávolítja őt a hatalomból. A Politico megfogalmazása szerint az Orbán Viktor által kinevezett magyar köztársasági elnök saját magát rúgta ki a pozíciójából.

A lap összefoglalója szerint Sulyok hónapokig ellenállt Magyar Péter felszólításainak. A miniszterelnök arra hivatkozott, hogy felszámolja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt létrejött, általa rendszeresen maffiának nevezett berendezkedést. Sulyok ellenállásának lehetőségei azonban jelentősen beszűkültek, miután hétfőn elfogadták azt az alkotmánymódosítást, amelynek célja a hivatalból való eltávolítása volt.

„Eleget teszek az Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek – miután alaposan mérlegeltem jogi lehetőségeimet és a lelkiismeretemet” – idézte a lap Sulyok közösségi médiában közzétett beszédét, amelyben arról is beszélt, hogy a kormány lábbal tiporja a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét.

Sulyoknak öt napja volt aláírni a módosítást, és sok magyar – köztük Magyar is – arra számított, hogy ezt megtagadja. Alternatív megoldásként az Alkotmánybírósághoz fordulhatott volna a módosítás miatt. A lap azonban felidézi, hogy az Ab valójában nem tudott volna dönteni a módosítás alkotmányosságáról, mert Orbánék egy 2013-as módosítással megfosztották a testületet ettől a hatáskörtől, így az csak az eljárási szabálysértések felülvizsgálatára jogosult.

(24 nyomán)