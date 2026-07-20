Háború :: 2026. július 20. 09:02 ::

Meredeken emelkednek az olajárak

Meredeken emelkednek az olajárak a nemzetköz piacokon, a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint egy hónap után először haladta meg a 90 dollárt hétfő reggel.

Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,76 dollárral (3,14 százalékkal) 90,86 dollárra emelkedett, de a nap kezdetén még ennél is magasabban, 91,41 dolláron is jegyezték.

A kőolaj drágulását továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti légicsapások okozzák. Az amerikai erők az éjszaka folyamán kilencedik légicsapás-sorozatukat hajtották végre, miközben az iráni Forradalmi Gárda rakétatámadást indított egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont ellen.

A Press TV a Forradalmi Gárda közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy megtámadtak a Hormuzi-szorosban közlekedő két tankert, amelyek irányíthatatlanná váltak. Az iráni hadsereg korábban ezt az útvonalat "rendkívül veszélyesnek és jelenleg teljesen lezártnak" minősítette.

Eközben a Baker Hughes olajipari szolgáltató adatai szerint az Egyesült Államokban működő olajfúrótornyok száma héttel 452-re nőtt a múlt héten, ami tavaly május óta a legtöbb.

(MTI)