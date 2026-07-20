Friss hírek :: 2026. július 20. 07:47 ::

Hat autó ütközött az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharasztinál

Hat autó ütközött hétfő reggel az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharasztinál - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint a karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, az egység áramtalanította a járműveket. A balesetes járművek két forgalmi sávban jelentenek akadályt.

A helyszínre mentőt is riasztottak - tették hozzá.

Az Útinform azt közölte, hogy a baleset miatt a 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás meghaladta a 7 kilométert.