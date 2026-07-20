Háború :: 2026. július 20. 07:20 ::

Az Egyesült Államok katonasága ismét légicsapást hajtott végre az iráni partvidék ellen

Az Egyesült Államok katonasága ismét légicsapást hajtott végre Irán ellen, elsősorban a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető célpontokat támadva - közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap.

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint a késő esti órákban közölte, hogy lezárult a mintegy három órás művelet, aminek célpontjai között iráni katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, tengeri megfigyelőállások és haditengerészeti egységek, valamint drón- és rakétaállások szerepeltek.

Az újabb légicsapással a kilencedik egymást követő napon folytatódott az iráni katonaság kapacitásainak csökkentését célzó amerikai műveletek sora.

(MTI)